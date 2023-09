﻿Wochenendhäuser in Hohenfelde: Oberverwaltungsgericht trifft Entscheidung

Hohenfelde. Der Wildwuchs in den Wochenendhausgebieten in der Gemeinde Hohenfelde geht zurück. Dort ist es verboten, dauerhaft in den Häusern zu leben oder sie als Ferienwohnung zu vermieten. Genau das tun aber viele Besitzer der Grundstücke. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat nun dem Kreis Plön den Rücken gestärkt, der gegen die verbotene Nutzung vorgeht.

370 Wochenendhäuser stehen in Hohenfelde. Die meisten stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahre. Damals lagen diese Unterkünfte im Trend der Zeit.

Wann darf man in Wochenendhäusern übernachten? Sie dienen dem Eigentümer zu einem „zeitlich begrenzten Aufenthalt“, heißt es von der Plöner Kreisverwaltung. Das kann an den Wochenenden sein, in den Ferien oder in der Freizeit.

Das darf aber nicht in ein Dauerwohnen oder eine ständige Vermietung des Objektes ausarten. Genau das ist in Hohenfelde mit vielen Wochenendhäusern geschehen.

So viele Eigentümer in Hohenfelde verstoßen gegen das Baurecht

2020 meldete das Kreisbauamt, dass 90 Prozent der Eigentümer in Hohenfelde gegen geltendes Baurecht verstoßen. In dieser Zahl eingeschlossen waren auch illegale Anbauten.

Die Kreisverwaltung untersagte nun einem Hausbesitzer schriftlich, dass er sein Objekt als Ferienwohnung vermietet und setzte ihm eine Frist. Im Internet finden sich noch zahlreiche Pensionen und Ferienhäuser, die in den Gebieten mit Wochenendhäusern angeboten werden.

Der Eigentümer wehrte sich gegen das Nutzungsverbot zum 31. Dezember 2023 und legte Widerspruch bei der Kreisverwaltung ein. Als Nächstes zog er vor das Verwaltungsgericht in Schleswig. Dort wollte er erreichen, dass er auch über den 31. Dezember hinaus noch vermieten darf.

Damit scheiterte er beim Verwaltungsgericht und später auch beim Oberverwaltungsgericht in der zweiten Instanz. Mittlerweile hat er seinen Widerspruch zurückgezogen.

Darum ist die Entscheidung in Schleswig so wichtig für den Kreis Plön

Das Wichtige dabei: Die beiden Gerichte bestätigten die rechtliche Position des Kreises, dass eine Vermietung nicht stattfinden darf. Auch die Frist zum Jahresende 2023 wurde in Schleswig nicht beanstandet.

Das bringt die Kreisverwaltung in eine starke Position. Die Vermieter, die noch Rechtsmittel einlegen wollen, haben bei den Verwaltungsgerichten kaum Chancen.

Der Kreis auf Anfrage: „Durch die gerichtlichen Beschlüsse herrscht nun Rechtssicherheit für die untere Bauaufsichtsbehörde, sodass dieser Fall zukünftig als Grundlage für vergleichbare Fälle herangezogen werden kann.“ Die Verwaltung will nun weitere Nutzungsuntersagungen aussprechen. Viele Hausbesitzer haben sich aber auch freiwillig dazu entschlossen.

Das ist das zweite Problem in Hohenfelde

Ein anderes Problem in Hohenfelde: Eine Reihe von Bewohnern lebt dauerhaft in einem Wochenendhaus. Auch das ist verboten, und der Kreis geht dagegen vor. Rücksicht nimmt die Verwaltung dabei aber auf ältere Menschen, die schon seit Jahrzehnten dort leben und keinen anderen Wohnsitz haben. Ein Umzug sei ihnen nicht mehr zuzumuten. Sie dürfen bleiben.

Das gilt aber nicht für deren Erben oder eventuelle Käufer der Gebäude. Für sie ist es wieder nur ein Wochenendhaus.

Kann man die Wochenendhäuser nicht einfach umwidmen zu Wohnhäusern? Das geht nicht. Hohenfelde käme in Konflikt mit der Landesplanung. Jede Gemeinde darf nur begrenzt wachsen. Wenn aus 200 Wochenendhäusern auf einen Schlag Wohnhäuser werden, würde das die Vorgaben sprengen.

Die illegale Nutzung in Hohenfelde ist kein Einzelfall im Kreis Plön. In den Gemeinden Wisch (535 Grundstücke), Schönberg (350), Köhn (70) und Behrensdorf (38) sieht es ähnlich aus. Die Kreisverwaltung stößt aber aufgrund des knappen Personals an ihre Grenzen, dagegen vorzugehen.

