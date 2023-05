﻿Wohnen in Selent: In diesem Neubaugebiet ist es auf Lebenszeit bezahlbar

Selent. Mehr als 100 Wohneinheiten sollen im Neubaugebiet Küsterredderkoppel in Selent entstehen. Rund ein Drittel davon sind als genossenschaftliches Wohnen vorgesehen. Was das Projekt genau beinhaltet, stellte Kai-Uwe Back von der Geschäftsleitung des Unternehmens TING aus Schwentinental in der Gemeindevertretung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist kein Eigentum, aber auch keine Miete“, erläuterte Back die Pläne für ein Mehrfamilienhaus im Neubaugebiet Küsterredderkoppel in Selent. Eine Genossenschaft sei eine Rechtsform mit einigen Besonderheiten. Es gebe eine Satzung wie in einem Verein, das Genossenschaftsgesetz bilde den rechtlichen Rahmen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wählten aus ihren Reihen einen Vorstand und Aufsichtsrat. Es ist eine Alternative zum Mieten oder Kaufen.

Genossenschaftliches Wohnen in Selent: Toleranz sei wichtig

Die Mitglieder der Genossenschaft seien auch Teilhaber. Die Einlagen seien das Eigenkapital für das Wohnprojekt. Es sei ein besonderes und möglichst generationenübergreifendes Wohnprojekt. „Dazu muss man eine gewisse Toleranz mitbringen, man hat aber auch viele Möglichkeiten zu gestalten“, erklärte Back.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen immer eine Durchmischung, auch mit mehr oder weniger Einkommen“, so Back. Wichtig sei, dass sich die Nachbarn ernst nähmen und eine gute Hausgemeinschaft bildeten.

Vorteile: Man sei Miteigentümer und Entscheider. Das Projekt werde langfristig finanziert, deshalb seien die Mieten stabil. „Es ist bezahlbarer Wohnraum auf Lebenszeit“, betonte er. Die Mieter, die gleichzeitig Genossen seien, hätten ein dauerhaftes Nutzungsrecht.

35 genossenschaftliche Wohnungen in Selent geplant

Rund 35 Wohnungen plant TING für Selent, darunter auch einige größere. „Wir glauben, dass hier ein gewisser Bedarf dafür besteht.“ Eine soziale Förderung sei für 30 Prozent der Wohnungen vorgesehen. Das Unternehmen hat genossenschaftliches Wohnen zuletzt in Lütjenburg, aber auch schon in anderen Orten im Kreis Plön umgesetzt.

Lesen Sie auch

TING trete als Dienstleistungsunternehmen auf, so Back. „Wir finden Mitglieder, überwachen den Bau, regeln die Finanzierung.“ Am Ende werde aber alles in die Hände der Bewohner gelegt, die dann die Verantwortung übernähmen. Sie sollten sich auch in Teams zusammenschließen, beispielsweise für den Garten oder die Haustechnik. „Mit Workshops versuchen wir, sie zu einer Gruppe zusammenzuschweißen.“