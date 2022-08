﻿Wohnmobile in Schwentinental: Spann An übernimmt Krüger-Caravan

Workcamp in Tansania: Ascheberger Pfadfinder bauen Kirchendach in Afrika

Seit zwölf Jahren gibt es eine Partnerschaft zwischen Malambo in Tansania und der Kirche in Ascheberg. Die Pfadfinder sind nun wieder in Afrika und packen beim Bau einer Kirche an. Von dort berichten sie, was sie erlebt haben. Am Wochenende kommen sie zurück.