﻿Zahl der geplanten Solarparks im Amt Lütjenburg wächst weiter

Amt Lütjenburg. Die Zahl der Photovoltaik-Projekte im Amt Lütjenburg wächst weiter. In der kommenden Woche stellen Planungsbüros Freiflächenanlagen in den Gemeinden Klamp und Kletkamp vor. Die Gemeinde Högsdorf will einen Grundsatzbeschluss fassen, ob man große Photovoltaikflächen auf den Äckern sehen möchte. Ein Überblick.

In Kletkamp sind zunächst 20 Hektar im Gespräch, so Bürgermeister Bertram Graf von Brockdorff. Später könnten es vielleicht mehr werden. "Schauen wir mal, wie das in die Landschaft passt." Kletkamp ist noch ganz in den Anfängen. Verträge sind noch keine unterschrieben.

Der Investor aus Hamburg stellt in der Sitzung der Gemeindevertretung Kletkamp am Montag, 12. Dezember, seine Pläne öffentlich vor. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Das plant die Gemeinde Klamp

In Klamp könnte ein Solarpark auf einer Fläche von 30 Hektar entstehen. Vier Landwirte im Ort wollen dafür Flächen zur Verfügung stellen, so Bürgermeister Ernst Uwe Nagel. Das Projekt wird in der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag 13. Dezember, vorgestellt. Sie beginnt um 20 Uhr in der "Ole School" in Wentorf.

Die Högsdorfer Gemeindevertreterinnen und -vertreter kommen am Dienstag, 13. Dezember, zusammen, um das Thema Photovoltaik zu beraten. Ein Grundsatzbeschluss soll her. "Es gibt entsprechende Anfragen bei uns im Ort", sagt Bürgermeister Julian Scharffetter. 30 Hektar könnte der Högsdorfer Solarpark groß werden. Scharffetter erwartet eine Zustimmung: "Die Tendenz ist positiv."

Konkrete Pläne gibt es weiter in Hohwacht, Dannau, Schwartbuck und Blekendorf.

So viel verdient Dannau mit Sonnenstrom

Die Gemeindevertretung in Dannau hat einer Freiflächenanlage mit 30 Hektar bereits zugestimmt. Hier laufen die weiteren Planungen. Wie überall muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Bürgermeister Roland Feichtner erwartet Gewerbesteuereinnahmen von 60 000 Euro pro Jahr. Dazu kommen weitere 0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde.

Das Beispiel Dannau zeigt, wie groß die Einnahmen für ländliche Gemeinden ohne nennenswerte Großbetriebe sein können.

Besonders großes Interesse in Blekendorf

In Blekendorf sind besonders viele Grundeigentümer daran interessiert, ihre Äcker an Investoren zu verpachten. Laut Bürgermeister Andreas Köpke sind insgesamt 195 Hektar im Gespräch. Ob auch alle geeignet sind, lässt die Gemeinde in einer Potenzialanalyse prüfen.

Weit voran geschritten sind die Planungen in Schwartbuck. Dort wird die Zahl von 50 Hektar genannt. Die Hohwachter Gemeindevertretung stimmte bereits einer 13 Hektar großen Fläche in Schmiedendorf zu. In Giekau gab es zumindest Gespräche darüber, ob ein Solarpark gebaut werden soll. Einzelheiten konnte Bürgermeister Manfred Koch noch nicht nennen.

In den übrigen Orten im Amt Lütjenburg sind bisher keine Sonnenstrom-Projekte angemeldet. In Tröndel scheitert es daran, dass rund zwei Drittel der Gemeindefläche in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, erklärt Bürgermeister Volker Schütte-Felsche.

Ohne Solar sind bisher auch Panker, Hohenfelde, Helmstorf, Behrensdorf und Kirchnüchel. Pankers Bürgermeister Ewald Schöning wundert sich darüber. „Es sind bisher keine Anfragen an die Gemeinden gestellt worden.“

Solarparks locken mit hohen Einnahmen für die Gemeinden und leisten einen Beitrag gegen die Energiekrise. Kritiker befürchten dagegen eine Verschandelung der Landschaft.