﻿ZDF dreht Schlüsselszenen für neue Malibu Campingplatz Filme in Plön

Plön. Der Fernseh-Zweiteiler „Malibu – Camping für Anfänger“ war so erfolgreich, dass die ZDF-Herzkino-Reihe fortgesetzt wird. Aktuell laufen die Dreharbeiten für drei weitere TV-Filme, die auf einem fiktiven Campingplatz am Plöner See spielen. In der Kreisstadt entstehen gerade ein paar Schlüsselszenen, um der Serie das Plöner Lokalkolorit zu geben.

Auf dem Parkplatz zwischen Nikolaikirche, Pastorat und ehemaligem Finanzamt steht ein weißer Pick-up-Geländewagen mit markanten Holzaufbauten und dem Schriftzug „Malibu Camping“. „Ruhe bitte! Wir proben“, ruft Regisseurin Luise Brinkmann. Wenig später folgen die Kommandos „Licht an!“ „Ton ab!“ „Kamera an!“.

Dann gibt sie den Schauspielern Heiko Pinkowski und Anja Knauer das Startzeichen. Aus Richtung Sparkasse gehen die beiden mit schnellen Schritten auf das Auto zu. Am Fahrzeug holt Pinkowski Knauer ein und öffnet die Türen. Ein kurzer Dialog, dann steigen beide ein. Im Fahrzeug folgt eine längere Unterhaltung, die von der Kamerafrau durch die Windschutzscheibe gedreht wird. Luise Brinkmann verfolgt Bild und Ton über Monitor und Kopfhörer. Es folgt eine kurze Besprechung mit ein paar Regieanweisungen.

Dann wird es Ernst. Nach den „üblichen“ Kommandos wird die „Klappe“ mit den wichtigsten Daten zur folgenden Aufnahme ins Bild gehalten. Das „scharfe Drehen“ beginnt. Wenig später ist dieser kurze „Take“ im Kasten. Und der ganze Ablauf wird für eine neue Einstellung wiederholt. Weitere Szenen spielen am Schloßberg zwischen Markt und Rathaus an einem nostalgischen Foodtruck und in einem Plöner Optikergeschäft.

Dreharbeiten bei Plöner Optiker

Dafür stellt Dirk Carstens seinen Laden am Marktplatz zur Verfügung. Für die Dreharbeiten seien die Markennamen an Regalen und auf Brillen verdeckt sowie Werbeaufsteller ausgetauscht worden. „Und für die Großaufnahmen hatte der Requisiteur spezielle Brillen ohne Firmenlogos dabei“, berichtet Carstens. Bei der Aufnahme habe er dann als Komparse mitspielen und am Rand der Szene ein Beratungsgespräch führen dürfen. „Das war eine sehr interessante Erfahrung“, sagt Carstens.

Das Optikergeschäft von Dirk Carstens am Plöner Markplatz diente der Filmcrew als Motivort für eine Szene. © Quelle: hfr / privat

In dem dritten Teil mit dem Arbeitstitel „Schwesterherzen“ müssen die Hauptdarsteller Jantje (Karla Nina Diedrich) und Stefan (Tom Radisch), die den Campingplatz Malibu am Plöner See geerbt haben, für einen Kredit einen Bürgen finden, um dringend notwendige Investitionen finanzieren zu können. Jantjes Schwester Merle (Anja Knauer), die mit dem Campingplatz-Klempner Nikos Mariolis (Heiko Pinkowski) in Plön auftaucht, kommt da wie gerufen.

Im vierten Teil – Arbeitstitel: „Küss’ den Frosch“ – der parallel gedreht wird, steht die geplante Erweiterung von „Malibu“ unter keinem guten Stern. Neben den finanziellen Sorgen kommen bürokratische Probleme hinzu: Eine Biologielehrerin, die auf dem Campingplatz zu Gast ist, findet im Uferschilf eine vom Aussterben bedrohte Krötenart. Nun setzt sie Himmel und Hölle in Bewegung, um den Lebensraum der Kröte zu schützen. Zudem ist mit „Carpe diem“ (Arbeitstitel) eine fünfte Folge in Planung, bei der es um Stefans traditionelles Treffen mit Studienfreunden geht.

Motivorte aus Plön für lokale Atmosphäre

Obwohl die TV-Serie in und um Plön angesiedelt ist, sind nur drei der noch bis zum 6. Juni angesetzten Drehtage in der Kreisstadt angesetzt. Ein Grund: Der Campingplatz Malibu liegt in Wirklichkeit nicht am Plöner See, sondern an einem Teich bei Ahrensburg. Diese Anlage liege unmittelbar vor Hamburgs und sei damit für die dort beheimatete Filmcrew schnell und günstig zu erreichen, erklärt Produktionsleiterin Andrea Bockelmann. Und die meisten Innenaufnahmen entstünden wegen der einfacheren Logistik in Hamburger Studios.

Die Hauptdarsteller der ZDF-Herzkino-Produktion Tom Radisch, Karla Nina Diedrich und Lewe Wagner posierten bei den Dreharbeiten im Mai 2022 als Familie Schäfer bei den Dreharbeiten am Gänselieselbrunnen vor dem Plöner Rathaus. © Quelle: Dirk Schneider

In Plön konzentriere man sich auf einige markante Punkte in der Altstadt und bekannte Stellen am See, um die schöne Atmosphäre der Stadt und der Region einzufangen und darzustellen. Durch den Filmschnitt, der immer wieder auch mit Landschaftsaufnahmen angereichert werde, könne man so die Illusion erzeugen, dass fast alle Szenen vor Ort entstanden seien. „Plön spielt als Handlungsort eine zentrale Rolle“, sagt Bockelmann.

Ausstrahlung im Herbst

Eine größere Herausforderung seien klimatische Fragen. „Wir drehen seit dem 12. April. Aber die Folgen spielen im Sommer“, erzählt Bockelmann. Bei den Außenaufnahmen müsse man also darauf achten, dass keine kahlen Bäume oder Frühlingsblüher ins Bild kämen. Und die Schauspielenden müssten trotz niedriger Temperaturen oft in leichten Sommerkleidern oder kurzen Hosen vor die Kamera. „Wir hatten schon ein paar sehr kalte Tage“, erinnert sich Bockelmann. Die Ausstrahlung des Films ist für den Herbst geplant.