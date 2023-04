﻿Zebrastreifen im Hufenweg: So könnte es mehr Sicherheit geben

Preetz. Der Zebrastreifen im Hufenweg auf der Höhe des Fachmarktzentrums soll durch eine rote Markierung besser sichtbar gemacht werden. Das empfahl die Mehrheit der Mitglieder des Runden Tisches Mobilität in ihrer ersten Sitzung. Entscheiden können sie darüber allerdings nicht, weil sich erst der zuständige Ausschuss für Hoch- und Tiefbau mit dem Thema befassen muss.

Grund für den Entschluss ist ein Unfall im Januar, bei dem ein neunjähriger Junge lebensgefährlich verletzt wurde. Er war unvermittelt am Zebrastreifen im Hufenweg auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Die Autofahrerin hatte keine Chance, rechtzeitig zu reagieren. Laut Zeugenaussagen hatte sie die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h eingehalten.

Nach dem Unfall wurde der Runde Tisch als ein neues Gremium einberufen, um zu klären, wie Fußgänger hier besser geschützt werden können. Zur ersten Sitzung kamen Vertreter der Stadtverwaltung, Polizei, Gleichstellungsbeauftragte, ADFC, die Elterninitiative Kidical Mass und einige Fraktionen.

Runder Tisch Preetz: Rote Markierung nur Kompromiss

Doch die rote Markierung am Zebrastreifen war nun ein Kompromiss mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Antje Seebens-Hoyer und Simone Treplin von der Elterninitiative Kidical Mass Preetz wollten sich nicht damit zufrieden geben. Sie hatten eigentlich eine Aufpflasterung gefordert, die auf das Niveau des Gehweges angehoben werden sollte. Außerdem sollte die Fahrbahn im Bereich des Zebrastreifens an beiden Seiten mit Leit- und Warnbaken verengt sowie die Fahrbahn rot markiert und Fahrrad-Piktogramme aufgebracht werden. Denn Radfahrer müssten an dieser Stelle auch schon jetzt auf der Straße fahren. Auf dem Gehweg seien sie zwar zugelassen, sie dürften aber lediglich in Schrittgeschwindigkeit fahren, betonten die beiden Eltern.

Doch der Vorschlag stieß auf Kritik. Denn die Aufpflasterung müsste so gebaut werden, dass auch Lkw und Busse darüber fahren können, was teuer werden könnte, erklärte die Verwaltung. Zudem würde durch die Aufpflasterung ein zusätzlicher Lärm für die Anwohner entstehen.

Sorgen bereitete den Mitgliedern auch, dass der Kreis Plön, der eine solche Aufpflasterung genehmigen müsste, den Zebrastreifen ganz einkassieren könnte. Denn Zebrastreifen könnten in 30er-Zonen eigentlich nicht genehmigt werden. „Der Zebrastreifen ist angebracht worden, bevor die 30er-Zone entstanden ist“, erklärte Jan Steingräber, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt. Würde man den Zebrastreifen nun massiv verändern, könnte der Kreis Plön den gesamten Streifen infrage stellen. „Wir sollten daher pragmatisch agieren“, mahnte Henning von Schöning vom ADFC. Ob es zusätzlich zur Markierung eine Aufpflasterung geben soll, soll der Ausschuss klären.

Drängelgitter in Preetz: Verwaltung will einige wegnehmen

Der Runde Tisch befasste sich auch noch mit den sogenannten Umlaufsperren im Stadtgebiet. Das sind die Gitter, die Radfahrer daran hindern sollen, zu schnell in einen Weg einzufahren. Davon gibt es einige im Stadtgebiet. Aufgestellt wurden sie in der Regel, weil es Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern gab. Doch das sei an manchen Situationen mittlerweile hinfällig, sagte die Verwaltung und sprach sich dafür aus, an vielen Stellen entweder beide oder zumindest eines der beiden Gitter wegzunehmen. Beispielsweise könne am Kahlbrook auf ein Bügel verzichtet werden, so die Verwaltung. Doch auch damit waren Antje Seebens-Hoyer und Simone Treplin von der Elterninitiative Kidical Mass Preetz nicht zufrieden. Sie forderten, dass beide Bügel weggenommen werden, denn schon die Bügel an sich seien eine Gefahr, sagten sie. Man könne dagegen fahren.

Wo nun welche Gitter weggenommen oder stehen bleiben sollen, konnte der Runde Tisch im Einzelnen nicht klären. Dazu fehlte den Mitgliedern das nötige Fachwissen. Sie gaben die Entscheidung an den Ausschuss Hoch- und Tiefbau weiter.