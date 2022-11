﻿Plön sucht Standort für eine neue Kita

Das Grundstück des ehemaligen Spielplatzes an der Straße Appelwarder in Plön könnte Platz für eine neue Kita bieten. Doch zunächst sollen alternative Standorte geprüft werden.

Plön. Plön benötigt eine weitere Kita. Doch wo soll sie gebaut werden? Der von der Stadtverwaltung favorisierte Standort Appelwarder, auf dem ehemaligen Spielplatz, rief beim Stadtentwicklungsausschuss kritische Stimmen auf den Plan. Zunächst sollen jetzt andere Standorte geprüft werden.

In Plön gibt es eine Unterversorgung im U3-Bereich von zehn Plätzen. Das ist es aber nicht allein. Sowohl die Einrichtungen „Kreiszwerge“ (Heinrich-Rieper-Straße) als auch der Freie Kindergarten am Kannegießerberg können nicht weiterbetrieben werden, wenn sich räumlich nichts verändert. Schuld sind die rechtlichen Anforderungen nach dem neuen Kindertagesstättengesetz. Also würden in Plön drei Gruppen entfallen. Dazu kommt, dass beide Einrichtungen gerne auch ein U3-Angebot machen würden.

Kreiszwerge und Freier Kindergarten würden Räumlichkeiten mieten

Also habe sich die Verwaltung auf die Suche nach neuen Standorten für eine neue Kita gemacht, die mindestens zwei U3-Gruppen und mindestens drei Ü3-Gruppen eine neue Heimat bietet. Gespräche mit den Kreiszwergen und dem Freien Kindergarten haben stattgefunden – sie wären bereit, gemeinsam in eine neue Kita mit entsprechendem Angebot einzuziehen.

So würden sie Mieter werden. „Die Erfahrungen aus dem Neubau einer Kita der Johanniter im Plauer Weg haben gezeigt, dass die Stadt Plön bilanziell besser aufgestellt ist, wenn das Gebäude im Eigentum der Stadt Plön bleibt“, heißt es aus der Verwaltung.

Nur der Spielplatz Appelwarder gehört der Stadt

Im städtischen Besitz befindet sich nur ein Grundstück, das die Erfordernisse für eine Kita in der vorgestellten Größenordnung erfüllt. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Spielplatz am Appelwarder. Doch der Standort stößt auf Widerstand.

Als Alternativen schweben dem Stadtentwicklungsausschuss drei Standorte vor: Der Spielplatz neben der Aula im Schiffsthal, der Schulhof der ehemaligen Hauptschule hinten im Schiffsthal, wo zurzeit der Verkehrsgarten aufgebaut ist, oder der Bolzplatz der katholischen Kirche. „Es besteht der Wunsch, eine Kita mit Spielfläche direkt am Gebäude zu bauen“, sagt Ausschuss-Vorsitzender Gernot Melzer (CDU). Denn genau das ist am Appelwarder nicht der Fall.

Der Standort für die Kita ist so klein, dass eine andere Fläche, rund 200 Meter entfernt, als Außenfläche genutzt werden müsste. Die dürfe aber nicht bebaut werden. Bedeutet: Muss ein Kind auf Toilette, geht es den Weg zurück zur Kita – übrigens über einen schmalen Trampelpfad, wenn die Straßenseite nicht zweimal gewechselt werden soll. „Wir wollen für die Kinder das Beste“, sagt Melzer.

Also soll im Rathaus noch nicht die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Appelwarder vorbereitet werden. Der Ausschuss war einstimmig dafür, dass die Verwaltung zunächst die Alternativen prüfen soll. Melzer hofft, dass in der Dezember-Sitzung dann Näheres besprochen und entschieden werden kann.