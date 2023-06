Kultursommer in Lütjenburg und auf Gut Panker im Kreis Plön. Die Galerie Richter und die Galerie Stilhaus präsentieren ihre neuen Ausstellungen. Werke dieser Künstler sind zu sehen.

Lütjenburg/Panker. Er ist einer der bekanntesten Cartoonisten in Deutschland: Ernst Kahl. Werke des Künstlers sind bis zum 5. August in der Galerie Richter zu sehen. „Out of Space“ heißt eine Ausstellung mit vier Künstlern auf Gut Panker in der Galerie Stilhaus. Der ehemalige Lütjenburger Ernst Kahl lebt heute mit seiner Frau Eva Muggenthaler in Hamburg und bei Husum. Seine Cartoons sind unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, Titanic und Stern erschienen.