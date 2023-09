Zwei Kulturtipps für Dannau: Erntedank-Umzug und plattdeutsches Theater

Dannau. Dannau bietet am Wochenende Termine für Kulturinteressierte. Der Festumzug zum Erntedank zieht am Sonnabend, 30. September, durch den Ort. Dabei sind geschmückte Wagen, Reiter und historische Trecker, von denen Bonbons ins Publikum geworfen werden. Er startet um 13.15 Uhr.

Im Anschluss gibt es ein Fest am Dorfgemeinschaftshaus. Landrat Björn Demmin hält die Festansprache. Der Abend klingt ab 20 Uhr mit einem Fest im Dorfgemeinschaftshaus aus.

Plattdeutsches Theater: So läuft der Kartenverkauf ab

Die Dannauer Theatergruppe spielt in diesem Jahr das Stück „De schöne Anna“. Eine Bekanntschaft aus dem Internet soll durch ein persönliches Treffen vertieft werden. Natürlich kommen zahlreiche Missgeschicke dazwischen.

Karten zu den insgesamt acht Aufführungen gibt es nur per telefonischer Vorbestellung und nicht an der Abendkasse. Das hat Tradition in Dannau, weil alle Vorstellungen in den vergangenen Jahren ausverkauft waren.

Die Kartentelefone sind nur am Sonntag, 1. Oktober, ab 14 Uhr besetzt. Die Telefonnummern: 04383/712 792 oder 518 260.

Die Aufführungen im Dörpshus sind am 26., 27. und 28. Oktober, am 1., 2., 3. und 4. November jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 29. Oktober, ist eine Vorstellung um 15 Uhr angesetzt.

Im Anschluss gibt es traditionell einen selbstgeschriebenen Sketch zu sehen.

