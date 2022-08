﻿Zwölf Millionen Euro Schulden: Plön muss Gürtel enger schnallen

Die Kasse der Stadt Plön ist leer. Der Schuldenberg ist auf eine Höhe von zwölf Millionen Euro angewachsen. Vor 40 Jahren waren es 20 Millionen DM, sagt Bürgermeister Lars Winter, der 1982 seine Ausbildung im Rathaus begann. Trotz aller Belastungen sieht der Plöner Haushalt einige Investitionen vor.

Plön. Die Stadt Plön hat einen Berg Schulden. 8,9 Millionen Euro werden es Ende 2022 sein. Dazu kommt, dass die Stadt um rund drei Millionen Euro ihr Konto überzogen hat. Am Mittwoch, 17. August, will die Plöner Ratsversammlung den Haushalt für dieses Jahr verabschieden. In den Fachausschüssen ist in den vergangenen Tagen beraten worden, was an Investitionen noch gestrichen werden kann, was unbedingt gezahlt werden sollte.

Kommt vom Rat grünes Licht, bedeutet das aber immer noch nicht, dass Plön die Kasse öffnen darf. Erstmal guckt die Kommunalaufsicht noch auf den Haushalt und muss ihn genehmigen. „Damit rechnen wir im Oktober“, sagt Stadtkämmerer Nikolas Titze.