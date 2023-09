﻿1,9 Millionen-Projekt: Neuer Kindergarten in Groß Wittensee

Groß Wittensee. Bei bestem Spätsommerwetter weihte die Gemeinde Groß Wittensee am Sonnabend ihren Kita-Neubau offiziell ein. Zwei Hüpfburgen waren aufgebaut, ein Kinderkarussell stand vor dem Eingangstor, das mit Luftballons geschmückt war. Kinder konnten sich Tattoos auf Arme oder Beine malen lassen. Eltern hatten Kuchen gebacken. Fast das ganze Dorf feierte. Kita-Kinder und ehemaligen Kita-Kinder mit Eltern, Geschwistern und Großeltern waren gekommen.

Groß Wittensee: 40 neue Plätze in der Kita

40 zusätzliche Plätze gibt es nun in dem Kindergarten, insgesamt sind es damit 100. In Betrieb gegangen ist der Neubau bereits im Januar, zunächst mit einer Gruppe. Nach und nach hat sich das Haus gefüllt und seit drei Monaten ist es voll belegt. Insgesamt gibt es in den beiden nebeneinanderliegenden Gebäuden der alten und neuen Kita jetzt zwei Ü3-Gruppen, zwei U3-Gruppen und eine altersgemischte Gruppe.

Die Naturgruppe, die aus der Not der fehlenden Plätze heraus eingerichtet worden war, ist mit der Fertigstellung des Kita-Neubaus wieder geschlossen worden. 75 Kinder besuchen derzeit die Einrichtung. Voll ausgelastet ist sie trotzdem, denn bei den U3-Kindern werden für jedes Kind zwei Plätze angerechnet. Es gebe in Groß Wittensee nur noch eine sehr kleine Warteliste, wobei es sich dabei eher um kurzfristige Engpässe handele. „Ich bewundere unsere Kita-Leitung, wie sie das am Ende immer wieder hinkriegt“, erklärt Bürgermeister Volker Walter.

Viele Kinder im Amt Hüttener Berge

Dass die gerade einmal 1360 Einwohner große Gemeinde mit so einem Kinderreichtum gesegnet ist, weiß der Bürgermeister: „Paare in Schleswig-Holstein bekommen im Durchschnitt 0,8 Kinder, im Amt Hüttener Berge sind es im Durchschnitt 1,8 Kinder.“ Und ein neues Baugebiet mit 60 Wohneinheiten befinde sich bereits in Planung.

Um Ostern 2022 begannen die Erdarbeiten. Ende des Jahres war die Kita, abgesehen von den Außenanlagen, fertig. 1,9 Millionen Euro hat der Neubau insgesamt gekostet. Die Gemeinde konnte 900 000 Euro an Fördermitteln einwerben.

Alle Beteiligten sind erleichtert, dass der Bau jetzt fertig ist und genutzt wird. Denn leicht war die Bauzeit nicht. Auch für Schüler und Lehrer der benachbarten Grundschule gab es Strapazen: Sie mussten zum Teil Notwege benutzen. Die Schule war von der Mühlenstraße aus nicht mehr zu erreichen. Auch Bauleiter Jörg Lippert hatte manches Problem zu lösen: „Durch den zum Teil zeitgleich erfolgten Anbau an das benachbarte Amtsgebäude kamen Material und Handwerker mitunter auf der falschen Baustelle an.“ Auch in der Erde sei man auf manche Überraschungen gestoßen, wie etwa Wärmeleitungen, die an anderer Stelle lagen als im Plan.

Groß Wittensee: Nach dem Neubau ist vor dem Neubau

Nach dem Neubau ist vor dem Neubau. Das nächste Großprojekt in Groß Wittensee ist eine neue Grundschule für 12,2 Millionen Euro. Die neue einzügige Grundschule soll für 120 Schüler Platz bieten. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule macht dieses Bauvorhaben erforderlich. Die alte Schule wolle die Gemeinde verkaufen, sobald die neue bezugsfertig ist – voraussichtlich im Herbst 2025.

