﻿10 000 Glasaale für die Bucht von Eckernförde

Aale legen bis zu 8000 Kilometer zurück

Der Europäische Aal ist in großen Teilen Europas, Kleinasiens und Nordafrikas beheimatet. Die Kinderstube der Tiere liegt in der Sargassosee – ein Meeresgebiet im Atlantik südöstlich von Bermuda – rund 8000 Kilometer von Schleswig-Holstein entfernt. Sobald der Aal in der Sargassosee schlüpft, macht er sich auf den Weg in die Welt. Ursprünglich waren alle Binnengewässer in Schleswig-Holstein dicht mit Aalen besiedelt. Durch die Begradigung der Flüsse, Flurbereinigungen und den Bau von Wehren und Schöpfwerken sind die Flüsse und Bäche jedoch für den Aal oft unerreichbar geworden. Sobald der Aal genügend Fett angelegt hat, geht es zurück in die Heimat. Weibliche Tiere sind dann im Schnitt zwölf bis 15 Jahre alt, männliche sechs bis neun Jahre. Dazu wandern die Tiere im Herbst aus den Gewässern des Landesinneren über die Flüsse dahin zurück, wo sie geschlüpft sind. Die lange Reise zum Laichort in der Sargassosee dauert mehrere Monate – wenn alles gut geht. Nach der Fortpflanzung sterben die Tiere. Finden sie keine Möglichkeit des Abwanderns, können Aale bis zu 80 Jahre alt werden.