100 Jahre und kein bisschen müde: Der Reiterverein für Osdorf und Umgebung feiert sein rundes Jubiläum am Sonnabend, 27. August. Um zehn Uhr gibt es den Festumzug durchs Dorf – wie anno dazumal.

Osdorf. Peter Reinberg ist stolz auf seinen Vorstand sowie auf seine Reiterinnen und Reiter. Eingeschlossen hat der Vorsitzende des Reitervereins für Osdorf und Umgebung auch die, die vor gut 100 Jahren den Reiterverein für Osdorf und Umgebung gegründet haben. Zum Jubiläum am Sonnabend, 27. August, kommt pünktlich die reich bebilderte Chronik heraus. Sie ist mehr als ein schlichter Rückblick. Sie bringt auch Licht in die Anfänge des Reitsports auf dem Dorf.

„Alltäglich war das sportliche Reiten in der Bevölkerung vor 100 Jahren beileibe nicht, auch nicht in Osdorf“, weiß Reinberg. „Eigentlich war das nur etwas für die Eliten, den Adel“, hat er im Vorgespräch anlässlich des Jubiläums erzählt. „Und es war extrem teuer.“

Festumzüge der Reiter in Osdorf gehören zur Tradition

Der Reiterverein, den seine Vorgänger damals in Osdorf gegründet haben und der gleich für die Dörfer, Siedlungen, Höfe in der Umgebung offen war, sorgte dafür, dass weniger Betuchte sich endlich auf dem Pferderücken bei Turnieren messen konnten. Stolze Festumzüge gaben dem Vereinsleben die zusätzliche öffentliche Note. Schließlich wurde Reiten auf dem Lande zum Volkssport. Reinberg: „Erste Fotos von unseren Umzügen datieren aus den 1930er-Jahren.“

Daran soll der Festumzug durch Osdorf am Sonnabend, 27. August, 10 Uhr anknüpfen und erinnern. „Das ist allerdings an diesem Tag auch die einzige öffentliche Veranstaltung“, klärt der Vorsitzende auf. „Die eigentliche Jubiläumsfeier ist im Anschluss mit geladenen Gästen in Dibberns Gasthof. Da ist die Teilnehmerzahl automatisch begrenzt.“

100 Jahre Reiterverein Osdorf und Umgebung: Auch in den 1980er-Jahren feiert man groß mit Umzug durch das Dorf. Am Sonnabend, 27. August 2022, um 10 Uhr erinnert der Jubiläumsumzug an diese Tradition. © Quelle: privat

Jubiläum der Reiter in Osdorf wegen Corona-Pandemie verschoben

Schon im Mai 2022 hatte der Reiterverein zum Jubiläumsturnier nach Osdorf eingeladen. Es war das erste Turnier, das der traditionsreiche Verein seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ausrichten konnte. Das Jubiläum wird aus diesem Grund insgesamt mit Verzögerung gefeiert. Gegründet wurde der Reiterverein nämlich schon 1921.

Wer sich für die liebevoll gestaltete Festschrift interessiert, kann sie beim Reiterverein für Osdorf und Umgebung für 10 Euro erwerben (Peter Reinberg, Tel. 04346/5164). Sie enthält zum Beispiel auch einen Überblick über das Reitwegenetz Osdorf. Unter den Grußwortautoren sind neben Repräsentanten aus der Gemeinde, dem Amt, dem Reitsport und der Kirche auch Ministerpräsident Daniel Günther und Landrat Rolf-Oliver Schwemer.