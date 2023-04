﻿100 Tage im Amt: Bürgermeisterin Ploog setzt auf Dialog und Gespräche

Eckernförde. Seit Januar ist sie die neue Chefin im Rathaus von Eckernförde: Iris Ploog hat die Zeit seit ihrem Amtsantritt genutzt und viele der rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sowie den städtischen Einrichtungen wie Bauhof, Schulen, Kindergärten oder Stadtgärtnerei besucht. Aus diesem „Blick hinter die Kulissen“ habe sie vieles mitgenommen, sagt die neue Bürgermeisterin bei einem Pressegespräch nach den ersten 100 Tagen im Amt. „Diese Gespräche haben sehr geholfen und gezeigt: Wo ist Bedarf? Wo müssen wir ran?“, sagt Ploog und unterstreicht: „Wir haben hier ein tolles Team.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem seien es einzelne Abläufe innerhalb der Verwaltung, die man verschlanken könne, sagt Ploog und nennt ein Beispiel: „Warum muss ich einen Dienstreiseantrag für eine Mitarbeiterin in der Kita noch einmal gegenzeichnen, wenn die Amtsleitung das bereits genehmigt hat?“ Vermeintliche Kleinigkeiten wie diese zeigen, dass man durch die Digitalisierung in der Verwaltung einiges vereinfachen und das Personal entlasten kann. „Wir schauen uns die Prozesse gemeinsam an und ich frage dann: Warum ist das so und was können wir besser machen?“

Eckernförde: Große Projekte transparent kommunizieren

Insgesamt stehe das Ostseebad – nicht zuletzt wegen eines gesunden Haushalts – gut da. „Aber vor uns liegen große Herausforderungen“, weiß Iris Ploog und verweist auf die anstehenden Großprojekte wie die Bebauung der Nooröffnung, die gewaltigen Investitionen in das Schulzentrum Süd oder den Hochwasserschutz. Bei all diesen Vorhaben will die neue Bürgermeisterin so transparent wie möglich agieren und die Betroffenen einbinden. „Wir müssen Dinge öfter, früher und besser kommunizieren“, verspricht Iris Ploog und hat bereits gezeigt, wie sie sich das vorstellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die anstehenden Bauarbeiten in Karl-Samwer-Ring und Bürgermeister-Jahn-Weg waren die betroffenen Anlieger schon sehr frühzeitig zur Information über die geplante Maßnahme ins Rathaus eingeladen. „Der Ratssaal war voll und wir haben rechtzeitig gute Anregungen zum Beispiel zum Parken während der Bauarbeiten mitgenommen“, erinnert sich Ploog. „Alle Beteiligten haben konstruktiv mitgedacht und ich würde dies gerne so weiterleben.“

Hochwasserschutz im Ostseebad Eckernförde wird für Diskussionen sorgen

Vor allem der Hochwasserschutz, für den Planer unter anderem einen gewaltigen und sehr umstrittenen Damm quer durchs Hafenbecken vorgeschlagen haben, werde noch für viele Diskussionen sorgen. Aussitzen kann Iris Ploog das Thema nicht. „Uns ist allen klar, dass wir den Hochwasserschutz angehen müssen. Wichtig ist aber, dass wir die Menschen dabei mitnehmen“, sagt die Bürgermeisterin und kündigt öffentliche Veranstaltungen mit Experten an.

Ähnliches gelte für die laufende Arbeit am sogenannten Innenstadtkonzept, das noch vor der Sommerpause vorgestellt werden soll. Ideen zur Umgestaltung einzelner Flächen in der Stadt müssten dann rechtzeitig und transparent – unter anderem mit Seniorenbeirat oder dem Beirat für Menschen mit Behinderung – besprochen werden. Auch da werde es sicher nicht gelingen, alle Beteiligten für alle einzelnen Projekten zu begeistern. „Aber es ist wichtig, erst hinzuhören und dann abzuwägen“, sagt Iris Ploog.

Lesen Sie auch

Damit die Eckernförderinnen und Eckernförder künftig direkt und ohne große Hürden mit Iris Ploog ins Gespräch kommen können, wird sie künftig regelmäßig mittwochs nach vorheriger Terminankündigung auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt ansprechbar sein. „Am 26. April um 11 Uhr werde ich den Stehtisch aufbauen“, sagt Iris Ploog und lacht. Für junge Leute, die zu dieser Zeit in der Schule oder auf Arbeit sind, werde es gesonderte Termine geben. Der erste Termin wird am 3. Mai im Ostsee-Info-Center stattfinden.