﻿12.000 Lichter leuchten am Weihnachtshaus in Blumenthal

Sie haben Spaß am Advent und an weihnachtlicher Dekoration: Nina und Björn Trachsel mit ihren Kindern Matthis und Emilia. 12.000 Lichter schmückt das Haus in Blumenthal

Blumenthal. Wenn die Sonne langsam untergeht, beginnt die Zeit des Leuchtens in Blumenthal. In der Gärtnerstraße steht ein Haus, das einem Weihnachtswunderland gleicht. Unzählige Lichterketten, farbige Lasershows, Rentiere und viele andere weihnachtliche Motive lassen keinen Zweifel aufkommen: Bei Familie Trachsel hat Weihnachten einen ganz besonderen Stellenwert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es leuchtet überall, blinkt, mal warmweiß und auch mal bunt: Das Haus von Björn und Nina Trachsel ist nicht zu übersehen. Ob es ein aufblasbarer Grinch ist, ein Hund mit Weihnachtsmütze, große Engel oder die weihnachtliche Krippe, in der Gärtnerstraße wird die Weihnachtszeit zelebriert – und zwar richtig.

Winterwonderland im Weihnachthaus von Blumenthal

Seit einigen Jahren bereiten sich die Trachsels ihr eigenes Winterwonderland im Garten und am Haus, der Ursprung kommt von ihren Aufenthalten in den USA. Ehemann Björn ist Berufssoldat und hat viele Dienstjahre in El Paso verbracht. Das Besondere: „Unser Nachbar war Fred Loya und der ist über den Youtube-Kanal bekannt für sein Weihnachtshaus und seine ungewöhnliche Beleuchtung“, sagt Nina Trachsel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachbarschaft war sozusagen ansteckend, nach und nach brachten die Trachsels die amerikanische Deko mit nach Deutschland. „Fast alles ist tatsächlich mit unseren Umzugskartons über den Teich gekommen“, erklärt der 41-Jährige und seine Frau nickt zustimmend. „Uns gefällt diese Art der vorweihnachtlichen Dekoration, auch wenn es für einige vielleicht etwas viel Dekoration ist“, fügt die 34-Jährige mit einem Schmunzeln hinzu.

Auch die Kinder von Björn und Nina Trachsel sind begeistert. Gekleidet mit knallroten Weihnachtspullis geht es ums Haus, die einzelnen Figuren, die per Luft gehalten werden, werden in eine aufrechte Position gebracht, hier und da noch mal schnell etwas Deko zurechtgezupft.

Auch der Gartenzaun ist speziell: 60 große, bunte Zuckerstangen sind dort aufgereiht. Natürlich gibt es auch einen Briefkasten, in denen Kinder ihre Wunschzettel packen können. Familie Trachsel hat an alles gedacht.

Lesen Sie auch

60 Arbeitsstunden stecken in der Fertigstellung der Lichterdekoration, die ganze Familie hilft mit. Auch der Nachwuchs: „Emilia hat ganz viel beim Entwirren der Kabel geholfen“, erinnert sich Vater Björn. Aber auch beim Verlegen der Kabel ist Hilfe gewünscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles muss wegen der Kälte und der Nässe abgeklebt werden, das ist viel Arbeit.“ Zusätzlich sind drei Lasershows installiert, überall summen leise die Transformatoren. „Fast alle Kabel und Elektroteile kommen aus den USA, daher sind alle auf 110 Volt ausgerüstet und müssen hier umgewandelt werden“, erklärt Björn Trachsel.

Die Kinder Matthis (10) und Emilia (11) haben – genau wie die vielen Zuschauer, die mal eben vorbeikommen – viel Freude. „Es ist einfach toll“, strahlt Emilia. Dennoch sind Trachsels vorsichtig mit den „Licht-Zeiten“. „Die Beleuchtung des Weihnachtshauses beginnt um 19 Uhr und endet um 21 Uhr, auch mit Rücksicht auf die Nachbarn“, sagt sie.

Weihnachtshaus in Blumenthal kostet trotz LED etwas mehr

Wer dort steht und den Blick über Haus und Garten schweifen lässt, der ist schnell in Weihnachtsstimmung. "Häufig halten Autos an und die Menschen machen Fotos, das ist okay, das freut uns auch", sagt Björn Trachsel. Und gibt zu: "Ja, wir können an unserer Stromrechnung den Mehrverbrauch deutlich erkennen", sagt er mit einem Schmunzeln. "Obwohl wir mehrheitlich schon lange mit LED arbeiten, kommt da am Ende natürlich eine gewisse Summe raus."

Trachsel rechnet mit rund 150 Euro. „Die Freude, die wir an unserem Haus haben und auch die Freude, die wir anderen damit machen, ist aber jeden Cent Wert“, sind Nina und Björn Trachsel überzeugt – und Matthis und Emilia sowieso.