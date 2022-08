Auf einem Pferdehof in Haßmoor brannte das Heulager.

Ein Feuer in einem Heulager in Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus. Zehn Wehren rückten mit 180 Feuerleuten aus. Sie löschen seit dem Nachmittag.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket