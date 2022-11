Ein unbekannter Autofahrer soll in Bordesholm einen Schüler an einer Straßeneinmündung angefahren haben. Der 15-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Das Auto fuhr einfach weiter.

Die Polizei in Bordesholm sucht nach Zeugen für einen Unfall an der Kieler Straße (Symbolbild).

15 Jahre alter Schüler in Bordesholm von Auto angefahren

Bordesholm. Praktisch im Anrollen soll ein Pkw am vergangenen Donnerstag gegen 7.10 Uhr einen 15 Jahre alten Schüler in Bordesholm angefahren haben. Der Junge wurde dabei leicht am Oberschenkel verletzt, konnte seinen Weg zur Schule aber fortsetzen.

An der Einmündung der Arthur-Zabel-Straße in die Kieler Straße soll das schwarze Auto – näher konnte der Junge den Pkw nicht beschreiben – noch vor dem Gehweg angehalten haben. Als der Schüler die Einmündung überqueren wollte, sei der Pkw dann unvermittelt angefahren und habe den Jugendlichen erfasst, schildert die Polizei den Hergang.

Das Auto soll dann in Richtung Kiel abgebogen und davongefahren sein. Der Fahrer des Unfallautos soll ein Mann „ohne Brille“ gewesen sein, so die Polizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Pkw oder den Fahrer geben könnten. Die Polizeistation in Bordesholm ist unter Tel. 04322/96100 zu erreichen.