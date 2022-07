﻿19 Grad im Rathaus Molfsee? Der Klimaschutzmanager könnte damit leben

Arne Stenger (48) ist seit April neuer Klimaschutzmanager in Molfsee und Bordesholm. Kommunalpolitisch ist er bei Bündnis 90/Die Grünen in Kiel aktiv.

Der 48-jährige Arne Stenger ist seit April neuer Klimaschutzmanager für Molfsee und Bordesholm. In den nächsten zwei Jahren hat der Amtsinhaber, der in Kiel bei den Grünen im Vorstand mitarbeitet, viele Ziele. In Kiel gehört er mit zu den Befürwortern von Tempo 30 in der ganzen Stadt.

Frank Scheer WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket