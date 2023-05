Melsdorfs neue Sport- und Mehrzweckhalle wird seit Januar 2023 gebaut. Am Montag wurde der Grundstein gelegt. Im Februar 2024 soll die Halle fertig sein, zwei Jahre später als geplant und doppelt so teuer wie ursprünglich angenommen.

Melsdorf. „Was lange währt, wird endlich gut – dieser Spruch passt zur Sporthalle in Melsdorf, einem Projekt, das 2002 in der Gemeinde begonnen wurde. Damals machten wir mit dem Bebauungsplan Radebrüche den Bau einer Sporthalle möglich“, sagte Bürgermeisterin Anke Szodruch bei der Grundsteinlegung am Montag. Ab dann sollte es noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis die Halle in Melsdorf in Angriff genommen wurde. Fahrt nahm das Thema 2017 bei der Ortsentwicklungsplanung auf. „Es war klar, dass nicht nur Kita, Schule und VHS mehr Platz für Sportangebote brauchen, sondern auch der Sportverein“, so Szodruch.