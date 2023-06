﻿24. Universitätstag in Bordesholm: Darum lohnt sich ein Besuch

Veranstaltungen in Kirche und Gemeindehaus:

Auf der Klosterinsel in Bordesholm, hier mit der Kirche und dem Seniorenpflegeheim des Landesvereins für innere Mission Rickling, wird am Sonntag, 2. Juli, der 24. Universitätstag veranstaltet.

Was gibt es Neues auf der Klosterinsel in Bordesholm? Der 24. Universitätstag zum Start in den Juli ist eine gute Gelegenheit, das Wissen aufzufrischen. Es ist eine Führung geplant. Und das Programm enthält weitere interessante Punkte. Die Details:

