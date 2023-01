Haben Einbrecher in Rendsburg weitere Häuser ausgespäht?

In Rendsburg ist in drei Häuser eingebrochen worden.

Rendsburg. Durch Fenster sind unbekannte Täter in drei Häuser in Rendsburg eingestiegen. Alle Einbrüche ereigneten sich am Mittwoch im Stadtteil „Hohe Luft“. Was alles in den Häusern an der Hainstraße, Feldstraße und im Sommerkamp gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei geht derzeit von „ein wenig Schmuck“ aus.

Für die Einbrüche hebelten der oder die Unbekannten am Nachmittag bzw. in den frühen Abendstunden jeweils ein rückwärtig gelegenes Fenster auf, drangen in die Wohnungen ein und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Haben die Einbrecher in Rendsburg bereits andere Grundstücke ausgespäht?

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Einbrecher in Rendsburg bereits andere Grundstücke ausgespäht haben, sollen Anwohner im Bereich Waldstraße, Feldstraße, Hainstraße und Sommerkamp eventuell vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen auf auffällige Personenbewegungen überprüfen.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht Zeugen, die ortsfremde Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 04331/2080 entgegen.