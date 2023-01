﻿40 Jahre Fischmarkt in Eckernförde: Viele Händler – weniger Fische

Bei trübem Wetter ist der Fischmarkt in Eckernförde am Morgen in sein Jubiläumsjahr gestartet. Seit 40 Jahren lockt das bunte Treiben an jedem ersten Sonntag im Monat Besucher aus ganz Norddeutschland an den Hafen. Dort hat sich in dieser Zeit viel verändert.

Er kennt den Fischmarkt Eckernförde von Beginn an: Berufsfischer Alfred Böttcher ist zwar längst in Rente. Am ersten Sonntag mit Monat fährt er aber immer noch raus.

Eckernförde. Bereits gegen 11 Uhr steht Alfred Böttcher mit leeren Händen da. Der Berufsfischer ist einer der wenigen, die an diesem Morgen mit einem Fang aus der Ostsee an der Kaimauer im Eckernförder Hafen festgemacht haben. Viele Fische hatte Böttcher nicht in seinen Netzen. „Ein bisschen Scholle, ein bisschen Butt“, sagt er. Schnell waren der frische Fang verkauft und der Fischer musste seine Kunden auf das nächste Mal vertrösten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich ist der 72-Jährige längst in Rente. Doch an diesem Sonntag ist er mal wieder rausgefahren. „Um 4 Uhr ging es los“, sagt er. Vor allem Dorsch hat er früher viel gefangen und im Hafen direkt an die Kunden verkauft. „Das ist aber schon eine ganze Weile her“, bekennt er. Vor einigen Jahren seien die Bestände in der Ostsee plötzlich drastisch zurückgegangen.

Bereits seit es den Fischmarkt gibt, ist der Fischer aus Kleinwaabs schon mit dabei. Damals fuhr er noch mit seinem Vater und vielen Kollegen raus. Jetzt ist er fast allein. Denn nicht nur die Fische sind knapp geworden: „Wir Fischer werden immer weniger.“

Startschuss für den Fischmarkt fiel vor 40 Jahren

Die Arbeit und die Ausbeute der Fischer, die dem Markt in Eckernförde ihren Namen geben, hat sich verändert – das bunte Treiben ist geblieben. Vor 40 Jahren – im Frühjahr 1983 – hatte der Veranstaltungsservice Partner am Markt (P.A.M.) die Idee, einen Fischmarkt nach Hamburger Vorbild in das Ostseebad zu holen. Seitdem kommen an jedem ersten Sonntag im Monat mehrere Tausend Besucher in den Hafen. Organisator Wilfried Wagner spricht von 45 000 Gästen, die den Fischmarkt im Schnitt besuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz so viele dürften es zum Jahresauftakt bei Nieselregen am Sonntag nicht gewesen sein. „Der Januar ist nicht unser stärkster Monat“, sagt Wagner mit einem Augenzwinkern. „Viele Händler nutzen diesen Monat und machen Urlaub – zum Beispiel, weil sie in den vergangenen Wochen durchgängig auf den Weihnachtsmärkten unterwegs waren.“

Zum ersten mal auf dem Fischmarkt Eckernförde: Stephan Matzerath ist mit seinem Stand von "Safari Feinkost" extra aus Oberhausen in den Norden gekommen. Auch in Zukunft will er im Hafen griechische Spezialitäten anbieten. © Quelle: Paul Wagner

Während Fischer Böttcher seine Netze zusammenpackt und die Kisten für den nächsten Fang säubert, stehen die Besucher wenige Meter weiter an einem Wagen bei Stephan Matzerath in der Reihe. Zum ersten Mal ist der junge Mann extra aus Oberhausen mit seinem Stand auf den Fischmarkt gekommen. Bei „Safari Feinkost“ gegenüber des Rundspeichers gibt es griechische Spezialitäten wie Schafskäse oder Oliven.

Es scheint sich zu lohnen. Viele Kunden nutzen die Gelegenheit und kosten vom Angebot gleich vor Ort. Eckernförde überzeugt den Unternehmer: „Natürlich sind wir auch das nächste Mal wieder hier“, freut sich Feinkostverkäufer Matzerath.

Dass der Eckernförder Fischmarkt eine überregionale Veranstaltung im Norden geworden ist, hat viel damit zu tun, dass neben Traditionellem auch immer Platz für Neues ist. Fisch frisch aus dem Räucherofen, Kaffee direkt vom Kaffeewagen, Bananen-Fred aus Hamburg oder die klassische Pommes auf die Hand: Die meisten Besucher werden an den bis zu 100 Ständen entlang der Hafenpromenade fündig. Sie kommen aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen oder dem südlichen Dänemark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona sorgte in Eckernförde für die erste längere Fischmarkt-Pause

Aber: Die zwei Corona-Jahre sind auch am Eckernförder Fischmarkt nicht spurlos vorübergegangen. Von März 2020 bis April 2022 fiel das bunte Treiben aus. Dies war abgesehen von den August-Sonntagen – in denen der Fischmarkt in jedem Jahr den Piratentagen weicht – die einzige Unterbrechung in seiner 40-jährigen Geschichte. „Mit den Auflagen wäre es dann später möglich gewesen“, erinnert sich Organisator Wilfried Wagner an die Corona-Beschränkungen. „Aber wir hätten 300 Meter Bauzaun aufstellen und die Besucher kontrollieren müssen.“ Der Aufwand hätte in keinem Verhältnis gestanden.

Lesen Sie auch

Nicht alle Händler, die aus ganz Deutschland an die Eckernförder Bucht kommen, haben diese Zeit überstanden. „In ganz Deutschland sind bis zu 40 000 Einzelhändler während der Corona-Pandemie kaputtgegangen“, sagt Wilfried Wagner. „Andere haben es schwer, Nachwuchs zu finden.“

Das zeige sich bei den Fischern. „Der Fisch ist für den Markt und viele Kunden sehr wichtig. Aber es wird längst nicht mehr so viel verkauft“, weiß Wagner. Umso erfreulicher sei es, neue Anbieter wie den Feinkosthändler aus dem Ruhrgebiet für den Fischmarkt in Eckernförde gewinnen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Eckernförder Fischmarkt findet auch im neuen Jahr wieder an jedem ersten Sonntag im Monat jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr auf der Hafenpromenade an der Schiffbrücke statt.