﻿Stiftung Naturschutz: Vier Jahrzehnte für Artenvielfalt und Klima in Molfsee

Molfsee. Winterwanderungen, Naturgenussfestival mit feinheimischen Schwerpunkten, Übernachtungen auf wilden Weiden, Froschkonzerte und besondere Aktionen für den Natur- und Artenschutz wie die Vernässung von Mooren oder insektenfreundliches „Blütenbunt“: Seit 45 Jahren engagiert sich die Stiftung Naturschutz erfolgreich für Artenvielfalt, Natur- und Klimaschutz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein besonderes Jubiläum: Am 1. August 1978 erwarb die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ihr erstes Stück Land, damals waren das knapp 1,4 Hektar. 45 Jahre später ist das Stiftungsland auf mehr als 38000 Hektar angewachsen – Flächen, die bedrohten Tieren und Pflanzen ein Zuhause bieten.

Stiftung Naturschutz: Winterwanderungen und Naturgenussfestival

Einer der Ideengeber war Peter-Uwe Conrad. Er merkte vor Jahren an, dass viel Geld in den Agrarbereich und die Wasserwirtschaft fließe, nur der Naturschutz leer ausgehen würde. „Das Umweltbewusstsein erwachte damals“, erinnert sich Geschäftsführer Dr. Walter Hemmerling. Mit der Idee konnte sich Conrad durchsetzen, und die Stiftung wurde gegründet. Mittlerweile ist das Stiftungsland auf mehr als 38000 Hektar gewachsen. Aus einer Handvoll Mitarbeiter wurde ein hundertköpfiges Team mit Sitz in Molfsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch man will nicht nur Flächen kaufen und sichern, „Wir wollen die Natur verschönern, artenreiche Wiesen und Felder anlegen, aber auch ein intaktes Biotopverbundsystem auf den Weg bringen“, so Hemmerling, der seit 26 Jahren die Arbeit der Stiftung maßgeblich begleitet.

„Der Trend ist die Rückbesinnung auf die Natur“, fügt Ute Ojowski vom geschäftsführenden Vorstand hinzu. Früher habe der Schwerpunkt der Arbeit auf dem Kauf von Flächen gelegen, heute sei das anders. „Wir arbeiten eng mit den Flächenbesitzern zusammen. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen, beispielsweise, wenn es Probleme gibt“, betont sie und führt das Jakobskreuzkraut an.

„Wir nehmen die Ängste der Menschen ernst und arbeiten mit ihnen zusammen. Schließlich gibt es 1200 Landwirte, die unsere Flächen pflegen“, sagt Pressesprecherin Jana Schmidt. „Der biologische Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt sind Themen, die nie aufhören werden, wichtig zu sein. Und daher wird unsere Arbeit auch nicht enden“, sind Hemmerling und Ojowski überzeugt.

Stiftung Naturschutz: 1200 Landwirte pflegen die Flächen

45 Jahre für Artenvielfalt und Klimaschutz – das klingt nach einer Erfolgsstory mit vielen Protagonisten und Protagonistinnen. „Wir kümmern uns um die Wiedervernässung der Moore, nicht nur, um den Klimawandel aufzuhalten, sondern auch um Arten wie Moorfrosch, Sonnentau und Libelle das Überleben zu sichern.“

Der Erfolg hängt noch mit weiteren Faktoren zusammen: „Wir versuchen, die Öffentlichkeit einzubinden. Mit vielen Aktionen wie Wanderungen beispielsweise zu den Froschkonzerten oder auch auf die Wilden Weiden“, zählt Schmidt auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann gibt es noch die Extratouren: „Die führen immer in unterschiedliche Stiftungsgebiete. Auch dort zeigen wir den Interessierten, was Natur kann und was Natur heißt“, so Ojowski.

Lesen Sie auch

Fest steht: „Unsere Bemühungen gelten nicht nur einzelnen Arten. Sie sollen ein von der Natur einst sorgsam abgestimmtes Gleichgewicht wieder herstellen. Das ist unser Ziel, und daran werden wir weiter arbeiten“, betont Hemmerling.

KN