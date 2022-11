Schulleiterin Ute Freund eröffnet die Veranstaltung in der Turnhalle der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm. 46 Betriebe hatten am Freitag beim BoBB – dem Bordesholmer Berufs- und Bildungstag – um den Nachwuchs geworben.

Was verdiene ich als Beamtenanwärter im Amt Bordesholm, welche Aufstiegschancen gibt es beim UKSH in Kiel? 46 Firmen informierten am Freitag von 10 bis 16 Uhr beim Bordesholmer Berufsbildungstag in der Sporthalle. An mehreren Ständen hieß es , dass Lehrlinge für 2023 noch gesucht werden.

