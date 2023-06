Damp profitiert noch heute von den Ferienhochhäusern auf der Wiese

Damp. Wo heute Familien Minigolf spielen, Segler im Hafen dümpeln und Paare eine Wellnessbehandlung genießen, war vor gut 50 Jahren so gut wie nichts. Ein Blick zurück auf die Entstehung von „Damp 2000“ und welchen Wert der Bauboom von einst heute für die Region hat.

Inmitten von Feldern, Wiesen und der Ostsee entstand in der Gemeinde Damp, einem ehemaligen Gutsbezirk, von 1969 bis 1973 ein Ferienzentrum mit dem futuristischen Namen „Damp 2000“. Ein Grund für die Bautätigkeit: Ende der 1960er Jahre beobachteten Gemeindevertreter mit Sorge, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde – abnahm, auch viele Gewerbetreibende gaben auf.

Damp lebt von Tourismus und Medizin

Neue Einnahmen mussten her und ein Wirtschaftszweig wurde auch hier interessanter: Der Tourismus. Eigentlich sollte das Großprojekt mit einem Ferienhausgebiet, drei großen Y-förmigen Gebäuden und einem Jachthafen ein rein touristisches sein. Doch schon während der Bauphase habe man gemerkt, dass hier „Überkapazitäten“ entstehen, sagte der Tourismusexperte Thorsten Harbeke. Man entschloss sich, ein zweites Standbein in Damp zu etablieren: Die Medizin. Harbeke wurde 2018 über die Geschichte des schleswig-holsteinischen Fremdenverkehrs promoviert.

Bereits einen Monat vor dem Ferienzentrum eröffnete nach Angaben des aktuellen Betreibers Vamed die Ostseeklinik Damp als erste deutsche Klinik für Sportmedizin. Zudem entstand die „Kurklinik Damp“ mit zunächst 23 Betten.

„Damp 2000“ war größtes Bauprojekt an der Ostseeküste

Auch in anderen Orten entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wurden vor 50 Jahren große Ferienzentren errichtet. Im Sommer 1973 öffnete beispielsweise auch die Anlage am Weissenhäuser Strand. In Burgtiefe auf Fehmarn entstand die heute unter Denkmalschutz stehende Feriensiedlung nach Entwürfen des dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen.

Insgesamt entstanden bis Mitte der 1970er Jahre mehr als 50 000 neue Gästebetten in Schleswig-Holstein, davon die Hälfte in Ferienzentren, wie Harbeke sagte. Mit seinen rund 7000 Betten war „Damp 2000“ das größte Projekt.

In den Ferienzentren habe sich die Möglichkeit ergeben, „sich seinen Urlaubstraum zu erfüllen – gerne auch noch im Inland, ohne Sprach-, Währungs- oder sonstige Barrieren“, sagte der Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung, Bernd Eisenstein. „Die Urlaubserfahrungen waren ja viel niedriger – die ausländischen Märkte noch viel fremder.“

Vamed mittlerweile einer der größten Arbeitgeber der Region

„Damp 2000“ gibt es immer noch – wenn auch unter anderem Namen. Und mittlerweile ist Damp einer der größten Arbeitgeber in der Region: 1973 beschäftigte der Standort rund 300 Mitarbeiter; heute arbeiten hier nach Angaben von Klinikbetreiber Vamed 1800 Menschen.

Stillstand kommt allerdings nicht in Frage – weder in Damp noch etwa am Weissenhäusser Strand. Die Bereiche Wellness und Freizeit wurden beispielsweise im Vergleich zu den Gründerjahren deutlich ausgebaut, neue Standbeine gesucht. Die Arne-Jacobsen-Siedlung auf Fehmarn soll ebenfalls weiter modernisiert werden.

Ferienort Damp wird weiterentwickelt – und profitiert von der Gründungszeit

„Die Ansprüche an einen Urlaubsaufenthalt in einem Resort sind deutlich gewachsen“, heißt es in Damp. „Glücklicherweise können wir den Ansprüchen mehr als genügen: einerseits durch die bereits in der Gründungszeit angelegten infrastrukturellen Voraussetzungen, andererseits durch die stetige Weiterentwicklung und Optimierung unseres Ferienresorts.“

Auch die Kliniken haben sich weiterentwickelt: Aus der Ostseeklinik, die aus Deutschlands erster deutscher Klinik für Sportmedizin mit wenigen Hundert Patienten im Jahr hervorging, wurde eine Spezialklinik für Gelenke und Wirbelsäule mit mehr als 21 500 Patienten pro Jahr aus dem In- und Ausland.

Kurklinik in Damp ist zweitgrößte Rehaklinik Europas

Aus der „Kurklinik“ mit ihren 23 Betten ist 50 Jahre später mit 790 Betten, sechs Fachabteilungen und mehr als 11 000 Patienten jährlich nach Angaben des Betreibers Vamed heute die zweitgrößte Rehaklinik Europas geworden.

Für die kommenden Jahre sehen Kliniken und Ostsee-Ressort Damp sich gut aufgestellt, sagte Vamed-Sprecherin Maike Marckwordt. „Auch wenn die hohen Energiekosten eine wirtschaftliche Herausforderung auch für unsere Einrichtungen darstellen.“

