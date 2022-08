﻿50 Jahre Gymnasium Kronshagen: Fest mit Rückblick, Kuchen und Zauberei

Schulgründung durch eine Elterninitiative – das klingt nach Elite-Privatschule. In Kronshagen funktionierte es anders: Das Gymnasium entstand. Wie die Schule in 50 Jahren wuchs und wie es mit ihr weitergeht.

Kronshagen. 50 Jahre Gymkro – dieses Jubiläum feiert das Gymnasium Kronshagen in Etappen bereits seit dem Frühjahr. So unkonventionell wie der aktuelle Empfang irgendwo in der Mitte der Festlichkeiten war der Start 1972: Eine Elterninitiative wendete sich mit der Bitte um Schulgründung ans Ministerium. Dort stimmte Ministerialrat Hartmut Ziegler zu – angeblich gegen den Willen und in Abwesenheit seines Vorgesetzten. Und bestimmte sich selbst zum ersten Schulleiter.

Die drei Schulleiter Klaus-Dieter Heyden, Norbert Sieverding und Hans-Jörg Dose erinnerten an das halbe Jahrhundert Schulleben. Sieverding hatte den Rückblick mit der langjährigen stellvertretenden Schulleiterin Jutta Bökel mit Zitaten aus einem 22-seitigen Bericht von Hartmut Ziegler, dem ersten Schulleiter, der das Gymkro prägte, begonnen.