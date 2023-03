﻿50 Jahre L und M: Einst Mikrofilme, nun Systemhaus

Die Firma L und M in Flintbek blickt auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück. Grund genug, um das Jubiläum zu feiern. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 40 Millionen Euro. Und das Systemhaus will auf Erfolgskurs bleiben.

Flintbek. Die L und M Gruppe in Flintbek, vor 50 Jahren gegründet, gilt als eine der ersten Adressen im Norden für Workflow- DMS- IT und Dokumentenverarbeitung. Mit viel Mut und einer Vision gründete 1973 Willi Wäger die Firma in Kiel, 2002 übernahm Sohn Frank Wäger die Geschäftsführung, und 2011 wurde die Unternehmenszentrale in Flintbek bezogen. 50 Jahre Firmengeschichte sollen jetzt gefeiert werden.