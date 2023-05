﻿Segler aus Bordesholm machen Regattaleitung bei der Kieler Woche

Bordesholm. 1972 wurden die Olympischen Segelwettbewerbe in Kiel veranstaltet – Sportler aus Bordesholm waren beim Fackellauf in die Landeshauptstadt mit dabei und trugen das Feuer. Ob Olympia den Anstoß für die Gründung des Segelvereins im Ort gegeben hatte, ist nicht überliefert. Raimund Dankowski, heutiger Vorsitzender des 120 Mitglieder zählenden Vereins, glaubt nicht, dass Olympia der Hauptgrund war. Der Auslöser aus seiner Sicht: „Es gab in Bordesholm so viele Segler um Wolfgang Bente und Wolfgang Rasmus.“

Am 12. Dezember 1973 ist der Bordesholmer Segelverein offiziell gegründet worden. Zum ersten Vorsitzenden wurde damals Wolfgang Bente gewählt. „Erster Heimathafen“ war der Steg des Angelsportvereins am Klosterufer im Amtmannspark. Auf das malerisch gelegene Grundstück in der Eidersteder Straße zogen die Segler im Mai 1981. Das neue Vereinsheim ist im August 1995 eingeweiht worden. 1998 richtete der Verein zu seinem 25. Geburtstag den „Ball des Sports“ in Bordesholm aus. Gefeiert wurde in der Mehrzweckhalle der damaligen Hans-Brüggemann-Realschule. Immer wieder fällt in der Vereinshistorie der Name Wolfgang Rasmus, der leider verstorben ist, als treibende Kraft.

Bordesholm: Das planen die Segler zum 50. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag planen die Segler am Sonnabend, 10. Juni, ab 13 Uhr einen Tag der offenen Tür auf dem Clubgelände in der Eidersteder Straße. Der Verein wird auf dem Gelände seine Jugendarbeit und viele eigene Boote präsentieren. Eine „Knotenschule“ ist auch vorgesehen, die erfolgreiche Gruppe der Modell-Folkebootfahrer gibt einen Einblick und sucht neue Mitglieder. „Natürlich sind auch Ausfahrten auf den See geplant“, so Raimund Dankowski, der seit zwölf Jahren Vorsitzender ist. Ab 14.30 Uhr ist ein Festakt mit Vertretern der Gemeinde und des Landesseglerverbands geplant. Abends feiert der Verein mit seinen Mitgliedern und Angehörigen.

Die Abteilung mit Modellbooten will der Verein auch erweitern. Das Foto entstand 2020 auf dem Steg an der Badestelle in Bordesholm. © Quelle: Bordesholmer Segelverein/Chronik

Besonders stolz ist der Verein darauf, in jedem Jahr zehn bis 15 jungen Menschen das Segeln im Optimisten beizubringen – der Verein in Bordesholm verfügt über zehn eigene „Nussschalen“, wie die Optis auch schon mal im Spaß genannt werden. „Was ist das für ein Luxus, quasi vor der eigenen Tür das Segeln zu lernen. Diese Chance gibt es nicht in vielen Gemeinden“, so der 2. Vorsitzende Christian Randig. Als Revier ist der See „zwar oft eine Katastrophe, weil er von Wald umgeben ist und somit der Wind nicht stetig kommt“. Aber: „Wer in Bordesholm das Segeln lernt, kann es auf der Ostsee. Umgekehrt ist das nicht so“, betonte Randig.

Der 73-jährige Werner Zeller ist Vize-Europameister in der Bootsklasse Seggerling geworden. © Quelle: Bordesholmer Segelverein/Chronik

Viele erfolgreiche Seglerinnen und Segler sind in Bordesholm groß geworden. Unter anderem gehörte Iris Dankowski, Tochter des Vereinschefs, zum Olympiakader. Jannes May ist in Schleswig-Holstein sehr erfolgreich auf dem Weg. Der 72-jährige Werner Zeller ist in der Klasse Seggerling Vizeeuropameister geworden.

In einem Unterstand auf dem Vereinsgelände sind die Optimisten des Vereins gelagert. Fast in jedem Jahr kommt ein neues Boot dazu. Eine guter gebrauchter Opti ist für 500 bis 1000 Euro zu haben. Ein neues Boot kostet um die 3000 Euro in Komplettausstattung. © Quelle: Frank Scheer

Zum dritten Mal hat sich in diesem Jahr Jörn May bei den Minifolkebooten den deutschen Meistertitel gesichert. Besonders stolz ist der Verein auch darauf, dass in der Regattaleitung der Kieler Woche viele Vereinsmitglieder vertreten sind oder waren: Unter anderem Raimund Dankowski, Andreas Herbst, Benjamin Storm, Dirk Liszczenski und Stephan Kunstmann.

In diesem Jahr will der Verein auch wieder Schnupperkurse für Erwachsene anbieten. „Wie viele andere Vereine müssen wir auch gucken, dass wir überleben. Junge Erwachsene so bis 40 Jahre fehlen“, machte Randig deutlich. Das Segeln in Bordesholm ist relativ günstig. Erwachsene zahlen 100 Euro pro Jahr, Jugendliche 50 Euro im Jahr. Jeden Mittwoch ist ab 18 Uhr Donnercup. Dabei segeln die Mitglieder vom Steg aus. Die Chronik zum Jubiläum liegt in Geschäften in Bordesholm aus oder kann über den Verein bezogen werden.