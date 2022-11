﻿60. Trakehnermarkt: Hengst aus dem Stall Bunte in Hoffeld ist mit dabei

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Ein Trakehner macht Freunde! So hat der Verband seine Ankündigung für den 60. Hengstmarkt vom 1. bis 3. Dezember in den Holstenhallen in Neumünster betitelt. Die Züchterin Pia Bunte aus Hoffeld bei Bordesholm ist zum ersten Mal als Züchterin dabei.

Hoffeld/Neumünster. Vom 1. bis 3. Dezember steigt in den Holstenhallen in Neumünster der 60. Trakehner Hengstmarkt. Total aufgeregt fiebert Pia Bunte aus Hoffeld vor allem der Körung der Junghengste entgegen – einer der 40 Köranwärter ist Sa Grantino, der in Hoffeld aufgezogen und ausgebildet wurde. Der Rappe mit dem Stockmaß 1,66 gehört der Schweizerin Daniela Frischknecht, die ihn bei der Bundesturnier-Fohlenauktion für 14000 Euro erworben hat.

Sa Grantino ist am 20. März 2020 auf dem Pferdehof Bunte in der kleinen Gemeinde Hoffeld vor den Toren Bordesholms geboren worden. Mutter ist die achtjährige Stute Satisfaction von Pia Bunte. „Der Papa ist der 2010 gekörte Vererberhengst Milenium. Bei der Geburt war ich natürlich mit dabei. Es ist meine allererste Zucht“, erzählt Pia Bunte. Vorbereitet wird der Hengst zudem auch von Anna Wolff, die viel Erfahrung mit Hengsten auf großen Gestüten hat.

Hoffeld: Trakehner Nachwuchs bekommt morgens einen Kuss

Einmal rufen: Sa Grantino streckt neugierig den Kopf aus seiner Pferdebox heraus. „Er kuschelt gerne“, so die 31-jährige Züchtern. Aber Hengstallüren habe er natürlich auch, manchmal hapse er eben zu. „Und ein Knutschi morgens muss sein, sonst dreht er mir die ganze Zeit den Rücken zu“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Stute mit dem sieben Monate alten Fohlen: Satisfaction und Sa Grantino auf der Koppel in Hoffeld. © Quelle: Pia Bunte

Mit Möhren ließ sich der Zweieinhalbjährige zu einem schönen Foto bewegen. Äpfel und Bananen mag er neben dem Pflanzenmix Mash leidenschaftlich gerne.

Trakehnerzucht auf Hof Bunte in Hoffeld seit 1960

Aufgewachsen ist die Züchtern nördlich von Gettorf in Neudorf-Bornstein. Vor sieben Jahren kam die Reiterin als Einstellerin auf den Hof, verliebte sich in den Junior Mark-Wilhelm Bunte. In diesem Jahr haben beide geheiratet, Sohn Friedrich Wilhelm Theodor hat 2021 das Licht der Welt erblickt. Ihr Schwiegervater Hans-Wilhelm Bunte, dessen Großvater den Hof 1934 übernahm, hat sie bei ihrer ersten Zucht super beraten. 1960 ging es mit der Trakehnerzucht los.

Programm des 60. Trakehner Hengstmarktes Ursprünglich kommen Trakehner aus Ostpreußen, genauer aus dem Dorf Trakehnen. Hier findet die edle Pferderasse ihre Anfänge im 13. Jahrhundert, als die Deutschordensritter Pferde für das Militär züchteten. Sie sind vor allem für ihr edles Erscheinungsbild bekannt. Elegant überzeugen die zarten Pferde aber auch mit Leistung – sowohl in der Vielseitigkeit-, Dressur- oder Springsport. Hier das Programm des 60. Hengstmarktes in den Holstenhallen in Neumünster: Mittwoch, 30. November, 20 Uhr: Spanische Hofreitschule Wien; Donnerstag, 1. Dezember, ab 12 Uhr: Musterung der Junghengst auf Pflaster; 20 Uhr: Hofreitschule Wien. Freitag, 2. Dezember: Ab 8.30 Uhr Freispringen der Junghengste; nach der Mittagspause Präsentation der Zuchtstuten und Reitpferde mit Auktion. Ab 20 Uhr: Trakehner Galaabend; Sonnabend, 3. Dezember: 9 Uhr Freilaufen; nach der Mittagspause Bekanntgabe der Körentscheidungen; ab 19.30 Uhr Auktion. Sonntag, 4. Dezember: 10 Uhr Hofreitschule Wien.

„Trakehner finde ich bildhübsch. Zudem stecken da Intelligenz und Adel in der Zucht“, so Hans-Wilhelm Bunte. In Sa Grantino stecke allerdings momentan noch viel Jugend drin, so etwas finde die Jury meistens nichts so gut.

„Aber ich gebe ihm durchaus die Chance, gekört zu werden.“ Seine Schwiegertochter sieht das ähnlich. Das Pferd habe aber eine verdammt gute Ausstrahlung, gute Grundgangarten und Ehrgeiz. „Bei der Fohlenauktion ist er quasi durch die Halle geschwebt und wurde zum besten seines Jahrgangs erklärt.“

Die neue Eigentümerin aus der Schweiz sei ein Glücksgriff. „Ihre Philosophie ist meiner ähnlich. Dem Pferd Zeit geben, geduldig sein und auf das Tier hören.“ Eine tolle Freundschaft sei zwischen ihr und Daniela Frischknecht, die in der Schweiz einen Pferdehof betreibt, mittlerweile entstanden. Am Sonnabend wird feststehen, ob alles mit der Körung quasi geadelt wird.