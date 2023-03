﻿Heimatbund SH pflanzt 75 Bäume zum 75. Geburtstags

Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund feiert 75-jähriges Bestehen, 75 Bäume sollen dafür gepflanzt werden. Mit einer Winterlinde ging es am Dienstag in Molfsee los – prominente Gäste waren dabei.

Molfsee. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB) feierte 2022 sein 75-jähriges Bestehen, anlässlich des Jubiläums sollen 75 neue Bäume gepflanzt werden. SHHB-Präsident Peter Stoltenberg, Umweltstaatssekretärin Katja Günther, Frank Quirmbach, stellvertretender Leiter Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) und Kreispräsidentin Juliane Rumpf packten bei der Pflanzung des Jubiläumsbaumes tatkräftig mit an. Das Loch war bereits gebuddelt, die Winterlinde mitsamt Ballen schon in der Erde: Am Dienstagnachmittag wurde die Pflanzung fachgerecht vollzogen.

Heimatbund: Historische Allee bekommt weitere Bäume

Die kleine Winterlinde an der Hamburger Chaussee in Höhe des Verkehrskreisels soll dort in den kommenden Jahren kräftig wachsen und künftig Teil der 1832 fertiggestellten Chaussee von Altona nach Kiel sein. Bereits seit 14 Jahren bemüht sich der Heimatbund mit vielen Partnern, den Alleecharakter dieser Chaussee so weit wie möglich wiederherzustellen. Seitdem wurden mehr als 1300 Bäume neu gepflanzt.

„Die Wiederherstellung des alten Baumbestandes gibt der Chaussee Kiel-Altona nicht nur ihr altes Gesicht zurück, sondern schafft gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus speichern Alleen CO2 und spenden Schatten. Sie sind deshalb bedeutungsvoll für den Klima- und Naturschutz sowie die Anpassung an die Klimakrise“, sagte Katja Günther.

„Der Kreis Rendsburg-Eckernförde gratuliert zum 75-jährigen Jubiläum und freut sich, dass der erste der 75 Jubiläumsbäume im Kreisgebiet ein sichtbares Zeichen für die wertvolle Arbeit des Heimatbundes und seine Mitgliedsvereine setzt“, betonte Kreispräsidentin Juliane Rumpf. Und fügte hinzu: „Die weiteren 74 Bäume kommen in einen der Klimawälder in Schleswig-Holstein, voraussichtlich in den Riesenwohld in Dithmarschen.“

„Straßenbäume haben vielfältige Funktionen: von der Verdeutlichung des Straßenverlaufs bis hin zu Sicht-, Blend- und Windschutz. Außerdem haben die Bäume eine erhebliche Katalysatorfunktion für unsere Luft und sie sind wichtige Rückzugsorte für viele Insekten, Tiere, Kleinstlebewesen und Vögel“, sagte der stellvertretende LBV-SH-Direktor Frank Quirmbach.

75 Bäume für 75 Jahre Heimatbund

75 Bäume stehen für 75 Jahre Schleswig-Holsteinischer Heimatbund. „In 75 Jahren Heimatbund ist politisch und geschichtlich viel passiert. Unser Ziel ist geblieben: Schleswig-Holstein mit seinen historischen, naturkundlichen, sprachlichen und kulturellen Besonderheiten zu bewahren. Jedoch haben sich die Form der Umsetzung und die Ausrichtung seit der Gründung maßgeblich geändert“, sagte Peter Stoltenberg.

Vor 75 Jahren sei es vor allem um die Abgrenzung gegenüber dänischen Einflüssen gegangen, so Stoltenberg. Das habe sich gewandelt, heute würden einige der wichtigsten Partner des Heimatbundes in Dänemark sitzen. „Wir richten den Blick nach vorne und wollen das, was wir bewahren, auch gleichzeitig weiterentwickeln. Mit der Baumpflanzaktion 75 Bäume für 75 Jahre Heimatbund knüpfen wir genau dort an“, sagte Peter Stoltenberg.