Eine kleine grüne Oase der Ruhe inmitten der Natur. Davon träumen viele Menschen – nicht nur in der Stadt. Dass auch Schrebergärtner auf dem Land ihre Parzellen bewirtschaften, zeigt seit 75 Jahren der Kleingartenverein in Osdorf.

Osdorf. Auf dem Land finden sie sich nicht so häufig wie in der Stadt, wo die Kleingartenvereine mittlerweile wieder lange Wartelisten haben. Und doch gibt es auch Dörfer, in denen Kleingärten bewirtschaftet werden. So wie in Osdorf. Dort blickt der örtliche Kleingartenverein mit derzeit gerade einmal 35 Parzellen auf 75 wechselhafte Jahre zurück. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in erster Linie darum, Obst und Gemüse anzubauen. „Das war sozusagen die Speisekammer des kleinen Mannes“, sagt der heutige Vereinschef Max-Theodor Rethwisch. „Alles war knapp, es gab wenig zu essen und in Osdorf sind viele Flüchtlinge untergekommen.“