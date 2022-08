﻿750 Jahre Holtsee: Die schönsten Bilder vom Festumzug

Joggen, gehen oder walken: Das Tempo der Teams ist beim 18. Lauf ins Leben in Eckernförde zweitrangig, der Spaß zählt. 36 Teams nehmen bislang an der Benefizveranstaltung der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft am 27. und 28. August teil. Anmeldungen sind noch möglich.