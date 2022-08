﻿777 Jahre: Rumohr will drei Tage lang Party feiern

Kinderfest, Dorfolympiade, Hubschrauberflüge und Frühschoppen: Bei der 777-Jahr-Feier von Rumohr hat sich der Festausschuss viel ausgedacht. Gefeiert wird vom 2. bis 4. September.

Rumohr. Die ersten Flyer und Plakate sind fertig, in den kommenden Tagen werden sie verteilt: Die 777-Jahr-Feier der Gemeinde Rumohr steht am Wochenende von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, auf dem Plan. Der Festausschuss hat sich in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht. Eines steht fest: Der Anlass soll richtig groß gefeiert werden.

Doch nicht nur das 777-jährige Bestehen der Gemeinde ist Anlass zum Feiern, auch die 51-jährige Geschichte der Dörpsgill steht im Mittelpunkt. „Beide Feste sind ja der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, daher feiern wir jetzt zusammen“, erklärt Elisabeth Lütt vom Festausschuss. Sie ist zugleich zweite Vorsitzende der Dörpsgill.