﻿80 Servicekräften bei Imland gekündigt: Verdi sieht Kreis in der Pflicht

Rendsburg/Eckernförde. Wie von dem künftigen Eigner der Imland-Krankenhäuser, den Schön Kliniken, angekündigt, sollen 80 Stellen im Servicebereich an beiden Standorten Rendsburg und Eckernförde aufgrund von Umstrukturierungen gestrichen werden. Nach Angaben von Verdi haben Betroffene jetzt die Kündigung erhalten. In einem offenen Brief fordert die Gewerkschaft den bisherigen Träger der Imland-Kliniken, den Kreis, auf, bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu unterstützen.

Laut Verdi sind von den Stellenstreichungen Mitarbeiter im Reinigungsdienst, in der Küche, in Teilbereichen der Verwaltung und der Technik betroffen. Teils hätten sie viele Jahre für die Imland-Klinik und somit auch für den Kreis gearbeitet. „Jetzt haben sie ausgedient und halten fassungslos die Kündigung in Händen“, beklagt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Ute Dirks. Auch die Personalservicegesellschaft, in der noch rund 14 Beschäftigte tätig seien, werde aufgelöst. Den Beschäftigten sei zum Teil gekündigt worden.

Verdi: Reinigungskräfte auch beim Kreis gebraucht

Gemeinsam mit Verdi-Gewerkschaftssekretär Nico Wickleder appelliert Dirks an den Kreis, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Formal seien die Betroffenen zwar Beschäftigte der Imland gGmbH oder der Personalservicegesellschaft – doch die Gewerkschafter sehen den Kreis in der Pflicht. So würden Reinigungskräfte auch beim Kreis gebraucht, Küchenhilfskräfte könnten beispielsweise in der Reinigung oder im Pförtnerdienst eingesetzt werden, Verwaltungs- und Technikkräfte übernommen werden.

Den vielfach beklagten Fachkräftemangel könne man durch Umschulungs- und Ausbildungsangebote dezimieren, regt Wickleder an. Zumindest sollte geprüft werden, ob eine Qualifizierung gewünscht und möglich sei. Verdi empfiehlt zudem eine Abfrage bei Städten und Kommunen oder einen Runden Tisch, um für neue Arbeit zu sorgen. Die Gewerkschafter fordern den Kreis auf, im Interesse von mindestens 82 betroffenen Menschen aktiv zu werden.

Das sagt der Kreis zum offenen Brief

Als Vertreter des Landrats erklärt Tim Albrecht auf Anfrage, dass man nächste Woche das Gespräch mit Verdi suchen werde. „Wir versuchen dann zu klären, wie wir unterstützen können.“ Albrecht sieht vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele eine neue Stelle finden werden. „Wir wollen da suchenden Betrieben nichts wegnehmen.“ Gleichwohl wolle man Hilfsmöglichkeiten, auch zusammen mit dem Jobcenter, ausloten.

Als einen Erfolg verbucht es Albrecht, dass durch den Verkauf an die Schön Kliniken deutlich weniger Kündigungen ausgesprochen werden mussten. Hätte der Kreis Imland behalten und den Insolvenzplan umgesetzt, hätten nach seinen Worten 190 Mitarbeiter, also mehr als doppelt so viele, entlassen werden müssen. Dennoch bedeute für jeden einzelnen Betroffenen die Lage zunächst eine Verunsicherung. Insgesamt sind an beiden Imland-Standorten 2300 Menschen beschäftigt.

