﻿800-Jahr-Feier der Kirche in Flintbek: Acht Veranstaltungen

Die 800-Jahr-Feier der Kirche in Flintbek steht am 8. und 9. Juli auf dem Plan, mit sieben weiteren Veranstaltungen will die Kirche die Menschen zu dem großen Fest im Sommer geleiten.

Flintbek. Für die Kirche von Flintbek ist 2023 ein besonderes Jahr: Die Kirche feiert ihren 800. Geburtstag. Dafür hat man sich ein vielfältiges Programm ausgedacht. „Wir möchten sieben plus einen Schritt anlässlich der 800-Jahr-Feier mit den Menschen gehen“, erklärt Susanne Maaß, die zum Organisationsteam der Kirche gehört. Los geht es am Freitag, 6. Januar, mit dem Besucher der Sternsinger und Sternsingerinnen.

Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, kommen traditionell die Sternsinger und Sternsingerinnen der katholischen Kirche St. Josef in das Gemeindehaus und singen für die Kindergartenkinder, in diesem Jahr kommt noch etwas dazu: „Wir feiern mit einer Andacht um 10 Uhr in der Kirche ihren Besuch“, so Maaß.

Sieben Schritte plus einer bis zum Festwochenende

„Jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Allen voran die Kita-Kinder unseres Dorfes“, fügt sie noch hinzu. Das gilt für jede Station auf dem Weg zum Jubiläum. „Wir wollen die Menschen sozusagen zu dem Festwochenende am 8. und 9. Juli hinleiten.“ Jeder einzelne Schritt solle neu überraschen, anregen, erfreuen und vieles mehr, so Maaß weiter.

Der nächste Schritt wird am Sonnabend, 25. März, 16 Uhr im Gemeindehaus gemacht. Wiebke Stöllger wird in einem Lichtbildervortrag über die Veränderungen des Dorfes und der Kirche berichten.

Am Sonntag, 2. April, steht ab 17 Uhr ein Orgelkonzert auf dem Programm. Unter dem Motto „Bach zu Gast in Flintbek“ wird Organist Tomasz Harkot spielen und danach eine Orgelführung anbieten.

Für die Ostertage wird am Sonntag, 9. April, eine besondere Osterkerze das Licht in die Kirche bringen und auf dem gesamten Gelände der Kirchengemeinde werden überdimensionale Fotos der Kirche aufgestellt. Ein weiteres Highlight: „Die Wiese am Rosenberg wird mit Blumen in Form einer 800 bepflanzt.“

Der nächste Feier-Schritt soll am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr erfolgen: Mit einem Themengottesdienst wird das neue Buch über die Einrichtungsgegenstände der Kirche vorgestellt. Am Sonntag, 4. Juni, feiern die sechs Kirchengemeinden der Eiderregion einen gemeinsamen Regionalgottesdienst mit einem großen Tauffest – und machen damit den nächsten Schritt in Richtung Festwochenende.

Blumen in Form einer 800 sollen am Rosenberg gepflanzt werden

Der letzte Schritt vor dem Fest wird Pfingsten gemacht: Am Sonntag, 28. Mai, soll der Kindergartengottesdienst zu einem großen Fest werden, der Gottesdienst solle gemeinsam mit allen Kindergartenkindern aus Flintbek gefeiert werden.

Das große Fest wartet am 8. und 9. Juli auf viele Gäste, mit einem Mittelaltermarkt, einem Festgottesdienst oder auch einem Erlebnispfad hat sich die AG vom Festausschuss einiges einfallen lassen. „Wir hoffen auf viele Besucher und Besucherinnen, die den Geburtstag mit uns feiern“, sagt Sabine Maaß.

Die Errichtung der Kirche geht auf eine 1223 erteilte Erlaubnis des Grafen Albrecht von Orlamünde zurück, sie wurde im spätgotischen Stil errichtet, eine einschiffige Saalkirche mit einem viereckigen Turm steht mitten in der Gemeinde Flintbek.

Die evangelische Kirchengemeinde, die zum Kirchenkreis Altholstein gehört, umfasst etwa 4300 Gemeindeglieder. Zum Gemeindegebiet der Kirchengemeinde gehören neben Flintbek noch sieben weitere Gemeinden: Blumenthal, Böhnhusen, Kleinflintbek, (Alt-) Molfsee, Rumohr, Rotenhahn und Schönhorst.