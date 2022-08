﻿800 Jahre Flintbek – ein Grund zum Feiern

Flintbek. Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben: Am Sonntag, 4. September, startet das Flintbeker Dorffest anlässlich der 800-Jahr-Feier. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es vor zwei Jahren abgesagt und verschoben werden. Nun ist es so weit: Eine Woche lang lädt die Gemeinde Flintbek zu interessanten Veranstaltungen. Neben der Gemeinde haben sich unter anderem der Kultur- und Verschönerungsverein und der Heimatbund einiges einfallen lassen.

Der Start am Sonntag, 4. September, ist eine Premiere für die Gemeinde Flintbek. „Es wird erstmals einen Gemeindeempfang geben“, erklärt Bürgermeister Olaf Plambeck. Und das ist nicht die einzige Premiere, denn: „Wir haben uns für ein Festzelt im Bereich Dickskamp entschieden“, fügt er noch hinzu. Dort startet die Dorfwoche um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, dem dann um 11.15 Uhr der Gemeindeempfang – organisiert durch die Verwaltung – folgen wird.

Premiere für den Gemeindeempfang im Festzelt

Der Förderverein Freibad Flintbek will beim Dorffest alle erfrischen: Das Abbaden im Freibad steht ab 14 Uhr auf dem Plan – danach ist es vorbei mit dem Spaß an der Eider bis zur nächsten Saison. Eine Besonderheit wartet am Abend auf die Gäste: Prof. Gerhard Fouquet ist ausgewiesener Experte für das Mittelalter und beantwortet gemeinsam mit Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger Fragen zum Thema „Wie hat es hier in Flintbek vor 800 Jahren ausgesehen?. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Festzelt.

Kultur wird es am Montag, 5. September, im Festzelt geben: Der Heimatbund präsentiert die Niederdeutsche Bühne Kiel mit dem Theaterstück ,,Allens Düütsch – oder wat?“. Die Komödie beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro.

Ein weiteres Highlight, das aber schon Tradition hat: T mit André am Mittwoch, 7. September, ab 19.30 Uhr im Festzelt. Der „berühmte“ Quizabend mit André Weidtkamp und Torsten Scheel wird sicher wieder für viel Spaß bei den Teams sorgen (Eintritt 5 Euro). Darauf freut sich auch Verwaltungschef Plambeck: „Mit unserem Team sind wir ja Titelverteidiger und das werden wir auch wieder versuchen.“

Neu ist eine Idee des Kultur- und Verschönerungsvereins, der unterschiedliche Wanderungen organisiert. Am Sonntag, 4. September, geht es unter dem Motto „Flintbek damals und heute – Gedankenaustausch unter Kronen und Blättern“ ab 18 Uhr durchs Eidertal, am Montag, 5. September, ab 6.30 Uhr unter dem Motto „Frisch in den Morgen – rund um das Krähenholz“ sowie am Dienstag, 6. September, ab 7.30 Uhr, unter dem Motto „Frisch in den Tag – rund um das Krähenholz“ (jeweiliger Treffpunkt Freeweid/Ecke Mühlenhof).

Am Donnerstag, 8. September, organisiert der Seniorenbeirat gemeinsam mit dem Eiderheim einen musikalisch untermalten Seniorenkaffee, der um 14 Uhr beginnt. Ein offene Tür beim Probenabend der Eiderbühne gibt es am Abend: Geprobt wird ab 18.45 Uhr im Kälberstall, Wiesengrund 17 in Schönhorst.

Quizabend lädt zum Wettbewerb vieler Teams ein

Am Freitag wird es laut und bunt an der Schule am Eiderwald: Am Sportplatz Eiderkamp startet um 9 Uhr ein großes Sport- und Spielefest. Abends wird es musikalisch: Der SPD-Ortsverein lädt ab 18.30 Uhr zur After-Work-Party ins Festzelt, im Flintbeker Bahnhof gibt es ab 20 Uhr ein Konzert.

Am Sonnabend, 10. September, startet um 15 Uhr ein Kinderfest auf dem Sportplatz am Bürger- und Sportzentrum, der Dirtpark Flintbek lädt zu einer Jump Session zwischen 12.30 und 14.30 Uhr.

Den Endpunkt markiert wie immer der große Flohmarkt am Sonntag, 11. September, der in der Zeit von 11 bis 16 Uhr durch den FDP-Ortsverein organisiert wird. Dazu gibt es eine Bunte Meile und einen Markt der Möglichkeiten, organisiert durch die Wirtschaftsgemeinschaft.

Infos zum vollständigen Programm des Dorffestes, 4. bis 11. September, in Flintbek unter www.flintbek.de, dort kann man sich auch für den Flohmarkt anmelden