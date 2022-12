﻿Radtour in XXL: Mit 86 Jahren von Eckernförde nach Stuttgart

Eckernförde. Er hat es wieder getan. Julius Stockert, mittlerweile 86 Jahre alt, radelte im Sommer nun schon zum sechsten Mal von der Ostsee nach Stuttgart. Diesmal legte der Eckernförder sogar einen 250 Kilometer langen Umweg über Bayern ein, wo er einen befreundeten Extrem-Wanderer traf. Dabei hatte sich der Rentner, wie er sagt, „öfters mal verfahren“.

Kaum zu glauben. In einem Alter, in dem andere sich längst im Sessel zurücklehnen, schwingt sich der 86-Jährige zur 1500 Kilometer langen Deutschlandtour in den Fahrradsattel. Dabei ist Julius Stockert beileibe kein Sportler. Seine Kondition schöpft er aus dem Alltag. Sein Auto hat der Eckernförder schon vor gut 30 Jahren abgeschafft. Viele Wege, die es für ihn zu erledigen gilt, absolviert er zu Fuß oder mit dem Fahrrad. „Schwansen, das ist mein Lieblingsgebiet“, sagt er.

Radtour durch Deutschland: Alter Drahtesel ist zum flotten E-Bike geworden

Mittlerweile ist aus seinem alten Drahtesel zwar ein flottes E-Bike geworden. Doch auch auf dem Elektro-Rad will in die Pedale getreten sein. „Ich mache manchmal mehr als der Akku“, sagt Stockert und grinst.

Seine zweite Leidenschaft gehört dem eigenen Garten. Dort pflanzt er das Gemüse, das zu seinem Speiseplan gehört. Auch dies ein Beitrag zur guten Kondition im Alter. Einmal im Jahr aber zieht es den Rentner in die Ferne. Nur eben nicht per Bus, Zug oder Flieger, sondern mit dem Fahrrad.

Die sechste Deutschlandtour liegt hinter ihm. An einer Wand sammelt Julius Stockert Berichte über seine Radreisen. © Quelle: Christoph Rohde

Das Ziel ist abgesteckt: Bei Stuttgart wohnen seine Kinder, Enkel und Urenkel. Zwar sagt die Tochter immer wieder: „Papa, das musst du nicht mehr machen.“ Aber Stockert lässt sich von seiner Radtour quer durch die Republik nicht abhalten. Aber er ruft zur Sicherheit jeden Tag von unterwegs an. „Und die Kinder gucken dann auf der Landkarte, wo Opa gerade ist.“

Mit dem Rad quer durch die Republik: Auf teure Funktionsklamotten verzichtet der er 86-Jährige

Pragmatisch, wie der 86-Jährige ist, glänzt seine Ausrüstung nicht mit teuren Funktionsklamotten. Hose, Hemd, Jeansjacke, Sandalen, Regenzeug und was zum Wechseln – das muss reichen. Allein die „coole“ verspiegelte Radbrille ist ein Zugeständnis an modische Trends. Bei den Übernachtungen verzichtet Stockert aufs Zelt. Da dürfen es gerne Hotels oder Jugendherbergen sein. Bislang, so der Deutschland-Radler, habe er immer ein Zimmer gefunden.

Statt GPS-Navigation hat er einen Karten-Satz dabei, die jeweils aktuelle Ansicht kommt auf die kleine Lenkertasche. Dann geht’s morgens in der Kühle los. „Ich will Land gewinnen“, sagt Stockert, der Frühaufsteher. Acht Stunden am Tag sitzt er im Sattel und bringt so Etappen bis zu 120 Kilometer hinter sich. Abends merkt er das Pensum zwar in den Beinen. Aber das hält ihn nicht auf. Der gelernte Dachdecker ist hart im Nehmen.

Radtour im großen Stil: Beim Radeln genießt der Eckernförder die Natur

Nicht immer findet Stockert den direkten Weg. „Einmal habe ich die Abzweigung auf dem Radweg verpasst und bin auf der Bundesstraße gelandet“, erzählt er. Doch er genießt die Natur um sich herum, wie es einem Autofahrer eben nicht vergönnt ist. „Ich habe Kornweihen gesehen und 40 Mal den Kuckuck gehört.“ Auch Menschen bleiben in Erinnerung – so wie die Frau, die ihn mit frischen Erdbeeren verköstigte, oder der Traktorfahrer, der ihn ein Stück mitnahm.

Einen Umweg von 250 Kilometern nimmt Stockert in Kauf, um in Bayern einen Gleichgesinnten zu treffen: den Extrem-Wanderer Walter Wärthl. Mit ihm verbindet ihn eine Freundschaft, seitdem sie sich vergangenes Jahr auf Tour an der Weser zufällig über den Weg gelaufen waren. Der Wärthl, das sei auch so ein Verrückter, sagt er. Der wandert sogar vom Nordkap zurück in seine bayerische Heimat, ist aber auch 15 Jahre jünger.

Bei Stockert meldet sich inzwischen schon mal der Rücken, etwa wenn er beim Schneefegen länger krumm steht. Doch das Pläneschmieden hat der 86-Jährige nicht aufgegeben: Um den Bodensee, da würde er im nächsten Jahr gerne noch mal herum, sagt er. Wenn es geht, natürlich mit dem Rad.