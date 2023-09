﻿85 Kilogramm Müll: Das ist die Ausbeute am Strand von Eckernförde

Eckernförde. Der Coastal Cleanup Day am Wochenende in Eckernförde ist zum Erfolg geworden. Mehr als 320 Kinder und Erwachsene beteiligten sich an dem großen Strandaufräumen der Eckernförder Touristik in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Meeresmüll. Dabei kamen insgesamt 85 Kilogramm Müll zusammen. Das Gros einmal mehr: Zigarettenkippen.

Dabei dürften die Glimmstängel in Eckernförde eigentlich gar kein Problem mehr sein: Seit diesem Jahr ist das Rauchen am Kurstrand außerhalb der Gastro-Bereiche verboten. Dessen ungeachtet haben offenbar immer noch viele Strandgäste ihre Zigarette im Strandsand ausgedrückt. Dennoch ist ein positiver Trend erkennbar: 2021 wurden noch 4750 Kippen gesammelt, diesmal 1300. Die weiteren Plätze belegten dieses Jahr Plastik-Verpackungen, Kunststoffteile und Flaschendeckel.

Veranstaltungs-Leiter Stephan Vollbehr von der Touristik erfreute insbesondere das Engagement der Kinder beim Coastal Cleanup Day. Allein von der Schule am Noor waren 120 Teilnehmer dabei. Dazu gesellten sich auf dem Wasser Stand-up-Paddler und im Taucher. Zu den ungewöhnlichsten Fundstücken zählten ein Schlafsack, ein Tennisschläger, ein Liegestuhl und eine Fischreuse. Die in Eckernförde gehört laut Vollbehr im Norden zu den erfolgreichsten Coastal-Cleanup-Aktionen.

KN