A215: Auto brannte nahe dem Bordesholmer Dreieck

Bordesholm. Ein brennendes Auto hat am Mittwochmorgen für eine kurzzeitige Vollsperrung der A215 in Richtung Süden gesorgt. Für die Löscharbeiten musste laut Polizei gegen 9.10 Uhr ein Abschnitt zwischen der Auffahrt Blumenthal und dem Bordesholmer Dreieck in der Fahrtrichtung  voll gesperrt werden. Bereits rund 20 Minuten später konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegben werden. Auf ihm wird der Verkehr derzeit an dem auf dem Standstreifen stehenden Fahrzeug vorbeigeführt.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt ist nach ersten Erkenntnissen aber wahrscheinlich.

KN