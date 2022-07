Tango zum Genießen in St. Marien in Rendsburg

Beim sechsten Sommerkonzert in St. Marien in Rendsburg gibt es am Mittwoch, 10. August, Tango zum Genießen. Das sagt allein schon der Name des Trios Tangoza, denn der leitet sich von „Tango“ und „gozar“ ab, das ist Spanisch und heißt „genießen“.