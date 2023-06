Brückenabriss Owschlag

A7-Sperrung: Am Sonntagmittag war von der 74 Meter langen Brücke bei Owschlag nicht mehr viel zu sehen. Um 5 Uhr am Montagmorgen soll die Sperrung der A7 aufgehoben werden.

Seit Freitagabend ist die Autobahn 7 an den Anschlussstellen Owschlag in beide Richtungen gesperrt. Am Sonnabend gab es vor allem in Rendsburg massive Staus. Die Sperrung läuft bis Montagmorgen. Das müssen Sie wissen.

