﻿Abendmarkt in Gettorf: Veranstaltung lockte Menschen in die Ortsmitte

Gettorf. Der Wochenmarkt ist nicht nur der richtige Ort, um sein Obst und Gemüse von regionalen Anbauern zu kaufen, er ist auch Treffpunkt für Bekannte und Nachbarn. Doch für viele Berufstätige, die zu üblichen Zeiten arbeiten, ist ein Marktbesuch unter der Woche nicht möglich. Warum also nicht einmal den Markt am Abend stattfinden lassen? Das hat die Gemeinde Gettorf am Dienstag ausprobiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Abendmarkt sollte dabei aber noch mehr bieten und vor allem zum Verweilen einladen. Zusätzlich zum Obst-und-Gemüse-Stand Brandt, der zu den üblichen Ständen des Gettorfer Wochenmarktes gehört, gab es Holzprodukte, Bernstein, Honig, Felle, Crepes, Kosmetika und sogar Bücher vom Osdorfer Verlag „in Farbe und Bunt“ zu erstehen. Die Feuerwehr stellte Bierbänke zur Verfügung, rund um den Kaffeewagen von Florian Grabowski standen weitere Stühle.

Abendmarkt Gettorf: Viele Familien mit Kindern nutzten die Chance

Und tatsächlich lockte der Abendmarkt ein neues Publikum an. „Wir haben für gewöhnlich sehr viel Stammkundschaft“, erzählte Marktbeschickerin Birgit Brandt aus Osdorf. Daher sei ihr gleich aufgefallen, dass viele Leute gekommen waren, die sonst keine Marktgänger seien. „Es sind vor allem viele Eltern mit Kindern da, die sieht man sonst höchstens mal im Vorrübergehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob sich das abendliche Geschäft gelohnt habe, wisse sie erst, wenn sie am Ende die Kasse ausgezählt habe, so Brandt. „Aber einmal im Monat kann man sowas mal machen.“ Auch wenn das ihren Arbeitstag deutlich verlängere.

Einer dieser untypischen Marktbesucher war am Dienstag Daniel Singer. Der Gettorfer hatte gleich seine ganze Familie mitgebracht. „Ich gehe sonst nie auf den Markt, da ich berufstätig bin. Also habe ich die Gelegenheit heute genutzt.“ Das Angebot und die Stimmung gefielen ihm schon mal.

Imkerin: Abend- und Regionalmärkte deutlich ertragreicher

Die Verkäufer zeigten sich vorsichtig optimistisch. Wie Rüdiger Hein, der sich einen Stand mit dem Geotaneum Gettorf teilte. Er stellt aus regionalem Holz, vor allem Kirsche und Buche, Kunst- und Gebrauchsgegenstände her.

Ebenfalls eine Freundin des Konzepts Abendmarkt ist Imkerin Maike Setter. „Mir bringen solche Abend- oder Regionalmärkte deutlich mehr als der übliche Wochenmarkt“, erzählte sie. „Da habe ich Zeit, Fragen zu beantworten und Produkte zu erklären.“ Vor kurzem sei sie auch auf dem Green Market in Eckernförde gewesen. Ihr Stand auf dem Osdorfer Wochenmarkt, den Gettorfs Nachbargemeinde in diesem Jahr ins Leben gerufen hatte, habe dagegen kaum Umsatz gebracht.

Organisiert hatte den Abendmarkt in Gettorf Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann. Das erklärte Ziel: „Wir wollen die Aufenthaltsqualität und vor allem auch die Aufenthaltsdauer hier im Ort verbessern.“ In dem Sinne sind in den vergangenen Wochen bereits einige Verschönerungsmaßnahmen in der Fußgängerzone umgesetzt worden. Folgen sollen noch neue Bänke, die Ende Oktober geliefert werden, und neue Stromkästen, um die Versorgung für die Veranstaltungen zu gewährleisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Doch der Abendmarkt zog nicht nur Familien mit kleinen Kindern an. Auch ältere Gettorferinnen und Gettorfer saßen am Dienstagabend vor den Ständen beieinander. Seniorenbeiratsvorsitzende Maria Apel freute sich: „Das sieht ja richtig gut aus hier, es ist ja nicht gerade wenig los.“

Den nächsten Abendmarkt in Gettorf soll allerdings erst im kommenden Frühjahr geben. „Im Herbst und Winter wird es einfach zu früh dunkel“, erklärte Münzberg-Niemann. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Der Plan ist dann, einmal im Monat den Sommer über zum Abendmarkt zu laden. Nun steht im Dezember zunächst der Weihnachtsmarkt an.

KN