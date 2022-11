Abstimmung ungültig: Strander Bürgerentscheide werden wiederholt

Strande. Über zwei Jahre nach dem doppelten Strander Bürgerentscheid vom 27. September 2020 hat das Verwaltungsgericht Schleswig die Entscheide für unwirksam erklärt. Damit kam es dem Antrag der Kläger Peter Siemon und Eckhard Weiße aus Strande nach. Kritik gab es vor allem am Wegweiser für die Briefwahl.

Das bedeutet: Strande muss einen neuen Bürgerentscheid durchführen. Zeitlich gesehen hat dies nach Angaben der Pressesprecherin innerhalb von 60 Tagen zu erfolgen, nachdem die Entscheidung über die Ungültigkeit unanfechtbar geworden ist. Wann das genau ist, hängt davon ab, ob noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Grundsätzlich sei eine Wahl zu wiederholen, wenn es substanzielle Einwände gebe, die das Ergebnis hätten beeinflussen können, erklärte die Vorsitzende Richterin zu Beginn der öffentlichen Verhandlung.

Kläger aus Strande hatten vier Kritikpunkte

Die Kläger hatten vier Kritikpunkte in ihrem Ende 2020 eingereichten Einspruch vorgebracht. Dazu gehörte auch eine fehlende Stichfrage bei den Abstimmungen. Das Gericht tendierte in der Verhandlung allerdings dazu, dass das Ergebnis wohl auch mit Stichfrage nicht anders gewesen wäre.

Deutliche Kritik gab es hingegen am Wegweiser der Gemeinde für die Briefabstimmung. Dieser sei nicht hinreichend genug selbsterklärend gewesen, so die Richterin. Denn die Information „Sie haben eine Stimme“ dürfte einen Verstoß darstellen. Angesichts von 29 ungültigen Stimmen und einem knappen Ergebnis bei den Fragen 1 und 2 könnten ungültige Ergebnisse produziert worden sein.

Bürgermeister Holger Klink: Unter sechs Prozent ungültige Stimmen

Strandes Bürgermeister Holger Klink (CDU) verwies darauf, dass es unter sechs Prozent ungültige Stimmen gegeben habe. Und da die Briefwähler nicht getrennt ausgezählt wurden, sondern in der gleichen Urne landeten, könne man daraus nichts ableiten. Worauf der Rechtsanwalt der Kläger entgegnete, dass schon die Möglichkeit der Irreführung durch den Hinweis reiche.

Holger Klink wies auch darauf hin, dass man die Wahlinformationen im Vorfeld einvernehmlich beschlossen habe – was Kläger Eckhard Weiße bestritt. Kritisch am Bürgerentscheid der Gemeinde war aus Sicht der Richterinnen auch die Tatsache, dass es bereits Beschlüsse für die Bauprojekte in Strande gab: „Wo es nichts zu entscheiden gibt, kann es keinen Bürgerentscheid geben. Wir haben uns gefragt, was das soll.“

Vieles spreche daher in diesem Fall für eine Unzulässigkeit – und dafür, dass sich das bei den Entscheidungen in Strande ausgewirkt habe. „Wir würden das als erheblichen Fehler sehen“, so eine Richterin.

Kläger sahen eine Verletzung des Sachlichkeitsgebotes

Bürgermeister Holger Klink schilderte die Vorgeschichte. Man habe in Strande nach der Kommunalwahl 2018 zwei Jahre lang die Projekte Seniorenwohnen und Bürgerhaus vorangetrieben – mit insgesamt 14 öffentlichen Veranstaltungen.

Und als es dann nach zwei Jahren konkret wurde, habe er einen Hinweis bekommen: „Wir werden das zu verhindern wissen.“ Da müsse man doch klären, ob die Bürger wirklich auch das wollen, was die Politik sich überlegt hat. Daher habe man den Bürgerentscheid initiiert. Er wies darauf hin, dass in Strande Flyer mit falschen Informationen verteilt worden wären: Darauf müsse man im Amtsblatt reagieren.

Vierter Kritikpunkt an den Strander Bürgerentscheiden: Die Kläger sahen eine Verletzung des Sachlichkeitsgebotes. Der Rechtsanwalt der Gemeinde wies darauf hin, dass sich die Politik natürlich für ihre Projekte stark machen dürfe. Da vieles ins Persönliche gegangen sei, habe sich Bürgermeister Holger Klink schützend vor die Gemeindevertretung gestellt.