﻿Ärgernis für Radfahrer: Schutzstreifen wird von vielen Autos überfahren

Kein Einzelfall: Autofahrer überfahren ohne Not die gestrichelte Linie des Schutzstreifens Mühlenberg und verstellen damit Radfahrern den Weg zur Aufstellfläche an der Ampel.

Eckernförde. Vor gut einem halben Jahr wurde auf dem Mühlenberg, einer der wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen Borby und der Eckernförder Innenstadt, ein Schutzstreifen für Radfahrer markiert. Doch wie hat sich die Neuerung bewährt? Der ADAC mahnt Nachbesserungen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um es vorweg zu nehmen: Es bleibt eng im Mühlenberg. Gerade mal 1,25 Meter breit ist der Schutzstreifen für Radfahrer, die bergab Richtung Innenstadt radeln. Auf den übrigen 5,25 Meter Straßenbreite drängen sich die Autos. Bei Begegnungsverkehr mit oder zwischen Bussen und Lkw müssen Kraftfahrzeuge auf den Schutzstreifen ausweichen. Doch die Erfahrung zeigt, dass auch normale Pkw ohne Not den Schutzstreifen verstellen. Radfahrern bleibt dann die freie Durchfahrt zur Aufstellfläche an der Ampel Mühlenberg/Gaehtjestraße verwehrt.

Nur „Mutige“ nutzen in Eckernförde den Schutzstreifen für Radfahrer

Alternativ können Radler zwar den Gehweg mitnutzen, der für sie per Schild freigegeben ist. Dann allerdings in Schrittgeschwindigkeit. Doch wer fährt schon bergab im Schritt-Tempo? Manfred Kepura, Sprecher der Ortsgruppe Eckernförde des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), kennt das Nadelöhr Mühlenberg nur zu gut. Den Schutzstreifen für Radfahrer bezeichnet er zwar als Schritt in die richtige Richtung, mahnt aber Nachbesserungen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Erfahrung: „Es sind nur ein paar Mutige, die den Schutzstreifen nutzen“. Viele rollten weiterhin den Gehweg hinunter. Dort lauern dann andere Konflikte mit Fußgängern und der mangelnde Platz bei Rot an der Ampel Ecke Gaehtjestraße. Die meisten Sorgen bereitet Kepura die Einfädelung in den Schutzstreifen von der Riesebyer Straße aus. Für Autofahrer beginnt der Sicherheitsraum für Radfahrer unvermittelt, viele fahren einfach geradeaus weiter und versperren damit den Schutzstreifen. Ein Hinweisschild fehlt.

Deutlichere Verkehrsführung in Eckernförde gewünscht

Deutlicher wünscht sich der ADFC-Sprecher auch den Übergang vom Radweg Schleswiger Straße. Der ist zwar mit einer Absenkung zum Schutzstreifen versehen. Ein rot markierter Verschwenker wäre für Kepura aber die bessere Lösung, um zu zeigen, wo die Radler fahren können. Sein Appell zudem an alle Autofahrer: den Schutzstreifen freihalten, solange es die Verkehrssituation zulässt.

Unvermittelt beginnt der Fahrrad-Schutzstreifen am Mühlenberg. Der ADFC fordert ein Hinweisschild für Autofahrer aus Richtung Riesebyer Straße. © Quelle: Christoph Rohde

Rückendeckung bekommt der ADFC von der Eckernförder SPD. Sie hatte im städtischen Bauausschuss im Oktober vergangenen Jahres einen entsprechenden Prüfantrag gestellt, die Verkehrsführung am Mühlenberg klarer herauszustellen. Olav Meins vom Tiefbauamt will im kommenden Bauausschuss Ende Januar dazu einen Vorschlag der Verwaltung unterbreiten.

Hoffnung auf geplanten Radschnellweg

Ein Problem, so Meins, sei der noch latent vorhandene Mittelstreifen auf der Fahrbahn des Mühlenbergs. Die weiße Markierung wurde zwar entfernt, die schwarz übertünchten Stellen lassen sie aber immer noch erahnen. Orientieren sich Autofahrer daran, wird es auf der Fahrbahn schnell zu eng, so dass die Fahrzeuge auf den Schutzstreifen für Radfahrer ausweichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da der Mühlenberg durch die angrenzende Bebauung nicht erweiterbar ist, ruhen die Hoffnungen des ADFC auf den von der Stadt geplanten Radschnellweg vom Saxtorfer Weg entlang der Bahntrasse in Richtung Innenstadt. Der Bau eines 250 Meter langes Teilstücks an den Schienen soll noch in diesem Jahr starten. Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Nooröffnung, das voraus im Herbst beginnt, ist für die Radler zudem eine Brücke über die Noorstraße geplant.

Lesen Sie auch

Um den Radverkehr im Ostseebad weiter anzukurbeln, plant die Eckernförde Ortsgruppe des Fahrradclubs für Anfang Mai eine Aktionswoche „Eckernförde aufs Rad“. Am 6. Mai soll es außerdem einen Mobilitätskongress geben.