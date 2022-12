﻿Wenn Logik der Schlüssel ist

Region Bordesholm: 183 Kita-Plätze fehlen in den nächsten zwei Jahren

In der Region Bordesholm fehlen in den nächsten zwei Jahren 183 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Pläne für eine große Problemlösung gibt es noch nicht. Aber: Eine neue Vereinbarung sieht vor, dass die Kosten zwischen Standortgemeinden und Nutzerorten fairer aufgeteilt werden sollen.