﻿Adventskonzert in St. Jürgen in Gettorf: Weihnachtslieder aus ganz Europa

Am Sonnabend, 17. Dezember 2022, tritt das Collegium Vocale Dänischer Wohld, hier bei der Probe, in der St. Jürgen-Kirche in Gettorf auf.

Das Collegium Vocale Dänischer Wohld gibt nach dreijähriger Corona-Pause wieder ein Adventskonzert in der St. Jürgen-Kirche in Gettorf. Am Sonnabend, 17. Dezember, geben sie bekannte und unbekannte Weihnachtslieder aus Europa zum Besten.

