﻿Adventsmeile in Dänischenhagen startet am Freitag an der Eiche

Die Adventsmeile Dänischenhagen lädt am Freitag und Sonnabend, 25./26. November, wieder zu vielen Entdeckungen im Ort ein. Zum Abschluss gibt es eine Tombola mit vielen Preisen. Phillip Lotz hat die Veranstaltung zum zweiten Mal organisiert.

Dänischenhagen. In Dänischenhagen zieht Weihnachten ein: Am Freitag (10 bis 20 Uhr) und am Sonnabend (10 bis 18 Uhr) bietet dort die 15. Adventsmeile ein vielfältiges Angebot. Wie immer können Teilnehmer, die alle Stände besuchen, etwas gewinnen. Organisator ist Phillip Lotz. Viele Firmen und Einrichtungen sind dabei. Eröffnung ist am 25. November um 10 Uhr an der Eiche.