﻿Ämterfusion Flintbek / Molfsee: Pluspunkt kollegiale Zusammenarbeit

Die Ämterfusion der Verwaltungen Flintbek und Molfsee ist für Juni 2023 geplant, die Arbeiten laufen. Ein Plus ist das kollegiale Miteinander, Optimierungsbedarf gibt es bei den Terminabsprachen.

Flintbek/Molfsee. Die Arbeit an der Ämterfusion zwischen Molfsee und Flintbek läuft auf Hochtouren. Der Grund für die Intensität liegt im gewünschten Datum der Fusion – Juni 2023, so der Plan aus dem Innenministerium. Ein sportlicher Plan, kann der Termin gehalten werden? „Ich bin optimistisch, dass das neue Amt Eidertal seine Arbeit planmäßig am 1. Juni im kommenden Jahr aufnehmen wird“, sagt Flintbeks Verwaltungschef Olaf Plambeck (SPD).

Rückblick: Nach den Ausamtungsanträgen von Rumohr und Schierensee aufgrund von Kritik an der Zusammenarbeit mit der Verwaltung im Amt Molfsee hatte das Land im Frühjahr entschieden: Die Ämter Molfsee und Flintbek sollen zum 1. Juni 2023 fusionieren, aus den Gemeinden Blumenthal, Böhnhusen, Flintbek, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek, Rumohr, Schierensee, Schönhorst und Techelsdorf wird das Amt Eidertal mit Sitz in Flintbek.