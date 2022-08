﻿Ämterfusion Molfsee/Flintbek: Anträge auf Fristverlängerung scheitern

Die Verwaltungen aus Flintbek und Molfsee haben ihre Arbeit zur Fusion bereits aufgenommen, da wollen Grüne und FDP eine Fristverlängerung für die Ämterfusion. Der Antrag scheitert in der Sitzung.

Flintbek. Die Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee ist durch das Land auf den Weg gebracht worden, der Zusammenschluss ist für Juni 2023 geplant. In den einzelnen Gemeinden werden die Stellungnahmen zur Fusion vorbereitet, in Flintbek beantragten während der Gemeindevertretung am Donnerstag Grüne und FDP überraschend eine Fristverlängerung. Ihre Anträge ernteten harsche Kritik und scheiterten.

Mit guten Nachrichten von Verwaltungschef Olaf Plambeck (SPD) begann die Sitzung. Denn am Vormittag hatten sich erstmals Vertreter aus den Verwaltungen beider Ämter getroffen. Plambeck bezeichnete die Fusion als „große logistische Herausforderung“ für die Verwaltungen, aber: „Alle sind in einer Aufbruchstimmung, wir haben sehr konstruktiv zusammengesesssen. Wir haben nicht über Amtsumlagen oder personelle Geschichten gesprochen, denn das Vordergründigste für uns ist, eine schlagkräftige Verwaltung zu bekommen und Verwaltungsexperten zu halten“, betonte er.