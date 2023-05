﻿Sitz verloren? Conrad (FDP) will Wahlergebnis kontrollieren

Molfsee. Wer auf der Homepage des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Wahlergebnis für die FDP in Molfsee sucht, entdeckte bis Freitagmittag drei Sitze für die Liberalen. Aber: Das vorläufige Ergebnis ist falsch, die FDP hatte nie drei Sitze. Es werden nur Cornelia Conrad und Werner Kloss in die Gemeindevertretung einziehen – was ist passiert?

Bei der FDP ist die Aufregung in diesen Tagen groß, Conrad erfuhr auf dem Weg in den Urlaub von dem Malheur. Hatte sie sich doch schon nach der Wahl mit Sylvia Haase-Bornhöft über das dritte Mandat in der Gemeindevertretung gefreut. Nun wird Conrad Einspruch einlegen. „Ich möchte Rechtssicherheit“, erklärte sie.

Fehler beim Server des Landesamtes?

„Es hat offenbar bei der Übertragung zum Statistischen Amt Fehler gegeben“, erläutert Martin Hackauf von der Gemeinde Molfsee. Die FDP hatte 557 Stimmen bekommen, die CDU (bei 1720 Stimmen) hat acht Direktkandidaten (aber nur 32 Prozent der Stimmen) und die Ausgleichsmandate fielen an die Grünen (1238 Stimmen) und die SPD (830 Stimmen).

Bereits am Tag nach der Wahl sei im Hause aufgefallen, dass etwas mit den Zahlen und deren Übertragung nicht stimmen könne, so Verwaltungschef Timo Boss (parteilos). „Mehrfach haben wir im Amt daraufhin die Wahlniederschriften geprüft und gezählt“, erinnert er sich.

Immer mit dem Ergebnis, dass Molfsee zwar die richtigen Zahlen ein- und weitergegeben hat, aber offenbar die richtigen Zahlen nicht beim Landesamt verwendet wurden. „Und so kam es zu den drei Sitzen, die es allerdings nie für die FDP gegeben hat“, betont Boss. Denn: Die Gemeindevertretung wird auch künftig nur aus 21 Mitgliedern bestehen.

In dem Zusammenhang betont Boss: „Unsere Zahlen sind korrekt, wie die anderen Zahlen auf die Seite gekommen sind, ist und bleibt wohl ein Rätsel.“ Damit lautet das Endergebnis: CDU 35,5 Prozent (acht Sitze), Grüne 25,5 Prozent (fünf Sitze)m SPD 17,1 Prozent (vier Sitze), FDP 11,5 Prozent (zwei Sitze) und UWM (9,2 Prozent) zwei Sitze. Der Einzelbewerber Uwe Schalla erhielt 0,7 Prozent.

Da auf der Homepage vom Landesamt aber „vorläufiges“ Ergebnis steht und dort auch nur alle zwei Wochen die Daten aktualisiert werden, habe sich das Ergebnis mit den drei Sitzen noch gehalten. „Es ist bei einer Wahl immer ein reines Rechenergebnis. Und das ist falsch“, so Boss.

Korrektur auf der Homepage bereits erfolgt

Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung tagt in Molfsee am 1. Juni, dann wird auch der Wahlprüfungsausschuss gebildet. Spätestens dann wird erneut über den „Fall“ gesprochen und es könnte auch über eine Neuauszählung entschieden werden – wenn der Ausschuss so entscheidet.

Cornelia Conrad hatte am Freitag ein Gespräch mit dem Landesvorstand der FDP. Die Sprecherin der Liberalen in Molfsee: „Ich werde schriftlich Einspruch einlegen und möchte Einsicht in die Wahlunterlagen.“ Laut ihren Informationen soll es Fehler bei einem Server beim Statistischen Landesamt gegeben haben, aber: „Ob da wirklich etwas fehlerhaft war, das möchte ich überprüfen.“

Neben den Zählzetteln möchte Conrad die Schnellmeldungen, die Wahlprotokolle sowie die Eingabelisten prüfen. „Auf Basis dieser Informationen behalten wir uns weitere Schritte vor“, betont sie. Und fügt hinzu: „Den Einspruch legt nicht die FDP ein, sondern den lege ich als Privatperson und Bürgerin aus Molfsee ein.“ Seit Freitag, 13 Uhr, ist die Homepage beim Landesamt korrigiert und zeigt nur noch zwei Sitze für die FDP an.

KN